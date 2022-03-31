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Telegram тоже должен выполнить закон о "приземлении", заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.03.2022
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Telegram тоже должен выполнить закон о "приземлении", заявили в Совфеде
Telegram тоже должен выполнить закон о "приземлении", заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.03.2022
Telegram тоже должен выполнить закон о "приземлении", заявили в Совфеде
Telegram как компания, зарегистрированная за рубежом, должна выполнить требования закона о "приземлении", заявил председатель временной комиссии Совета... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:55
2022-03-31T15:09
telegram (приложение)
технологии
россия
совет федерации рф
алексей пушков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Telegram как компания, зарегистрированная за рубежом, должна выполнить требования закона о "приземлении", заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков."Telegram у нас считают отечественной компанией, но, насколько я знаю, зарегистрирован не на территории Российской Федерации. Поэтому мы должны понимать, что хотя Telegram не занимается этим безобразием, которыми занимается Мета* и Instagram* (их деятельность в РФ запрещена как экстремистская), но вместе с тем он зарегистрирован за рубежом, поэтому для него вопрос о "приземлении" так же актуален, как для других западных компаний, которые действуют или намерены действовать в России", - заявил он на заседании комиссии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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telegram (приложение), технологии, россия, совет федерации рф, алексей пушков
14:55 31.03.2022 (обновлено: 15:09 31.03.2022)
 
Telegram тоже должен выполнить закон о "приземлении", заявили в Совфеде

Сенатор Пушков: Telegram, как и другие соцсети, должен выполнить закон о "приземлении"

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Telegram как компания, зарегистрированная за рубежом, должна выполнить требования закона о "приземлении", заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Telegram у нас считают отечественной компанией, но, насколько я знаю, зарегистрирован не на территории Российской Федерации. Поэтому мы должны понимать, что хотя Telegram не занимается этим безобразием, которыми занимается Мета* и Instagram* (их деятельность в РФ запрещена как экстремистская), но вместе с тем он зарегистрирован за рубежом, поэтому для него вопрос о "приземлении" так же актуален, как для других западных компаний, которые действуют или намерены действовать в России", - заявил он на заседании комиссии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 22:52
В России ограничили доступ к Twitter
 
Telegram (приложение)ТехнологииРоссияСовет Федерации РФАлексей Пушков
 
 
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