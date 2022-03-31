https://ria.ru/20220331/telegram-1781085964.html
Telegram тоже должен выполнить закон о "приземлении", заявили в Совфеде
Telegram тоже должен выполнить закон о "приземлении", заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.03.2022
Telegram тоже должен выполнить закон о "приземлении", заявили в Совфеде
Telegram как компания, зарегистрированная за рубежом, должна выполнить требования закона о "приземлении", заявил председатель временной комиссии Совета... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:55
2022-03-31T14:55
2022-03-31T15:09
telegram (приложение)
технологии
россия
совет федерации рф
алексей пушков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Telegram как компания, зарегистрированная за рубежом, должна выполнить требования закона о "приземлении", заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков."Telegram у нас считают отечественной компанией, но, насколько я знаю, зарегистрирован не на территории Российской Федерации. Поэтому мы должны понимать, что хотя Telegram не занимается этим безобразием, которыми занимается Мета* и Instagram* (их деятельность в РФ запрещена как экстремистская), но вместе с тем он зарегистрирован за рубежом, поэтому для него вопрос о "приземлении" так же актуален, как для других западных компаний, которые действуют или намерены действовать в России", - заявил он на заседании комиссии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram (приложение), технологии, россия, совет федерации рф, алексей пушков
14:55 31.03.2022 (обновлено: 15:09 31.03.2022)
Telegram тоже должен выполнить закон о "приземлении", заявили в Совфеде
Сенатор Пушков: Telegram, как и другие соцсети, должен выполнить закон о "приземлении"