https://ria.ru/20220331/telegram-1781085964.html

Telegram тоже должен выполнить закон о "приземлении", заявили в Совфеде

Telegram тоже должен выполнить закон о "приземлении", заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.03.2022

Telegram тоже должен выполнить закон о "приземлении", заявили в Совфеде

Telegram как компания, зарегистрированная за рубежом, должна выполнить требования закона о "приземлении", заявил председатель временной комиссии Совета... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:55

2022-03-31T14:55

2022-03-31T15:09

telegram (приложение)

технологии

россия

совет федерации рф

алексей пушков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Telegram как компания, зарегистрированная за рубежом, должна выполнить требования закона о "приземлении", заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков."Telegram у нас считают отечественной компанией, но, насколько я знаю, зарегистрирован не на территории Российской Федерации. Поэтому мы должны понимать, что хотя Telegram не занимается этим безобразием, которыми занимается Мета* и Instagram* (их деятельность в РФ запрещена как экстремистская), но вместе с тем он зарегистрирован за рубежом, поэтому для него вопрос о "приземлении" так же актуален, как для других западных компаний, которые действуют или намерены действовать в России", - заявил он на заседании комиссии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220304/twitter-1776621289.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

telegram (приложение), технологии, россия, совет федерации рф, алексей пушков