Список вооружений ФРГ для Украины не согласовывали с Киевом, сообщили СМИ
Die Welt сообщила, что список вооружений Германии для Украины не согласовывали с Киевом
Украинские военнослужащие в Киеве
БЕРЛИН, 31 мар - РИА Новости. Германский список вооружений для Украины не был согласован "ни с кем" в Киеве, сообщила в четверг газета Die Welt со ссылкой на источник в украинских правительственных кругах.
По данным источника, в недели между Берлином и Киевом не было достигнуто согласия относительно того, какое оружие необходимо Украине на нынешнем этапе. Германия по-прежнему отказывается от поставок наступательного вооружения, в частности, танков и истребителей, считает возможным предоставление гранатометов и зенитных ракет - но даже об этих решениях в Киеве узнали "только из СМИ", пишет издание.
По информации Welt, Украина требует от Германии, в первую очередь, поставки разведывательных и боевых дронов, так называемых радаров артиллерийской разведки. Переносные зенитные и противотанковые комплексы сейчас не столь востребованы, пишет издание со ссылкой на имеющиеся у него документы.
В среду газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что Минобороны ФРГ подготовило список вооружения на 300 миллионов евро для поставки Украине, в том числе гранатометы и беспилотники. Решение о начале поставок должно принять правительство Германии. Список включает примерно 200 позиций. Среди них 2650 РПГ типа Матадор общей суммой в 13 миллионов евро, 18 разведывательных БПЛА, минометы, автоматические пушки, 3 тысячи приборов ночного видения, тысячи бронежилетов и касок. Кроме того, в списке значатся восемь наземных систем радиослежения, системы контроля за воздушным пространством, бронированные автомобили - от автобусов до внедорожников.
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По информации Welt, не исключено, что внесенные в список Минобороны 2650 РПГ типа "Матадор" - это были ранее приобретенные Киевом РПГ "Матадор" компании Dynamit Nobel Defense (DND) из Северного Рейна-Вестфалии. Это вооружение "давно прибыло в зону боевых действий", пишет газета.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, отмечал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.