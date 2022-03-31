https://ria.ru/20220331/spbpu-1780666249.html

"Сложный случай": российские ученые испытали уникальный эндопротез

"Сложный случай": российские ученые испытали уникальный эндопротез - РИА Новости, 31.03.2022

"Сложный случай": российские ученые испытали уникальный эндопротез

Ученые СПбПУ провели испытания уникального эндопротеза для онкологического пациента. Они оценили прочность биомеханической конструкции при ходьбе (наиболее... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:00

2022-03-31T09:00

2022-03-31T09:00

наука

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университетская наука

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Ученые СПбПУ провели испытания уникального эндопротеза для онкологического пациента. Они оценили прочность биомеханической конструкции при ходьбе (наиболее реалистичная модель нагрузки), используя современные технологии компьютерного моделирования и инжиниринга. Результаты работы представлены в научной статье в высокорейтинговом международном журнале Materials, MDPI.Сотрудники Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого провели расчетное исследование персонализированного эндопротеза тазобедренного сустава для пациента ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России.По его словам, в более простых ситуациях применяются серийные комплекты, на основе которых можно прямо в операционной собрать, как из конструктора, эндопротез сложной формы.Наряду с детальным учетом особенностей формы костной основы и геометрии имплантата, инженеры-исследователи учли неоднородность механических характеристик костной ткани и ее разделение на более жесткий кортикальный и более податливый спонгиозный слои — так удается лучше описать поведение кости, потому как целостность таза зачастую подвергается риску.Как пояснил инженер Центра компетенций НТИ СПбПУ Дмитрий Соловьев, использование цифрового проектирования и моделирования дают более точный результат, позволяя с более реалистично восстановить биомеханику пациента."Расчетные исследования, подобные проведенному нами, позволяют снизить вероятность возникновения проблем у пациентов с индивидуальными конструкциями. Крайне важно, чтобы после операции человек вернулся к нормальной жизни", — добавил он.Научная группа давно работает с данным классом задач. "Постепенно мы стараемся совершенствовать применяемые методики и подходы, задействуем новые более эффективные программные системы и аппаратные решения, чтобы ускорить процесс подготовки моделей и проведения виртуальных испытаний для моделируемых систем "скелет-эндопротез", — отметил ведущий научный сотрудник Центра компетенций НТИ СПбПУ Леонид Маслов. В частности, по его словам, в своих работах исследователи широко применяют ресурсы суперкомпьютерного центра "Политехнический", что позволяет им не задумываться о ресурсоемкости задач, а в большей степени фокусироваться именно на качестве получаемого решения.

https://ria.ru/20220328/dgtu-1779902483.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, россия, санкт-петербург, технологии, здоровье