https://ria.ru/20220331/sobaka-1780923237.html

Новый жилец: как правильно взять собаку из приюта

Новый жилец: как правильно взять собаку из приюта - РИА Новости, 31.03.2022

Новый жилец: как правильно взять собаку из приюта

Забрать животное из приюта домой – добрый и важный поступок, но одновременно очень ответственный. Этот шаг требует грамотного подхода, чтобы избежать возможных... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:00

2022-03-31T10:00

2022-03-31T10:00

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Забрать животное из приюта домой – добрый и важный поступок, но одновременно очень ответственный. Этот шаг требует грамотного подхода, чтобы избежать возможных проблем в дальнейшем. О том, как правильно выбрать и забрать пса из приюта, рассказала координатор фонда помощи бездомным животным "Рэй" Наталья Цветкова, а как подготовиться к встрече с питомцем – менеджер по работе с кураторами благотворительного фонда "Подарок судьбы" Елена Колесник.Где найтиКак пояснила Наталья Цветкова, централизованных баз животных в России нет, поэтому в каждом городе необходимо искать подходящий приют самостоятельно. У некоторых зоозащитных фондов на сайтах можно найти адреса учреждений с контактами волонтеров.Также на сайтах фондов часто есть картотеки бездомных животных. Их плюс в том, что там представлено много подопечных из разных приютов. Но в этом и их минус ­– если человек не готов ездить в много мест в поисках питомца, то такой вариант не подойдет.Кроме того, есть вариант взять собаку у волонтеров с передержек – это частные инициативы неравнодушных людей, которые временно содержат бездомных животных на своей территории.Как пояснила Наталья, у передержек даже есть ряд преимуществ перед приютами. В отличие от последних, где много животных и мало рабочих рук, на передержках, как правило, волонтеры уделяют больше внимания четвероногим, знают характер, повадки и проблемы каждого.Еще один вариант найти себе собаку – это выставки бездомных животных. Но Наталья предупредила, что такой способ увеличивает риски возникновения проблем в дальнейших взаимоотношениях с животным. Здесь и кураторы не могут узнать уровень подготовки нового владельца, а сама собака испытывает стресс от того, что ее неожиданно забирает новый человек."Выставки – это хороший шанс найти дом для животного, потому что не каждый готов поехать в приют. Но, получается, ради доброго и хорошего дела мы рискуем. Но выход есть: на выставках можно пообщаться с волонтерами и, если какая-то собака понравилась, договориться о встрече с ней в приюте", – отметила Наталья Цветкова.Как выбратьСпециалист подчеркнула, что выбирать собаку только по фотографии и краткому описанию в карточке на сайте – неверно. Ожидание может разойтись с реальным впечатлением после знакомства. Она советует всегда приезжать в приют, провести с собакой время и наладить с ней контакт прежде, чем забирать домой. При этом чем больше раз человек навестит собаку в приюте, тем меньше рисков возникнет в дальнейшем.По ее словам, убеждение, что собака будет сразу благодарна новым хозяевам, – частое заблуждение. Такие животные часто убегают вскоре после переезда. Дело в том, что у собаки своя психология и инстинкты – она может просто испугаться незнакомой обстановки. Это происходит именно из-за отсутствия первичного контакта, который люди не установили с ней еще в приюте.Также координатор фонда советует выбирать в приюте будущего питомца, у которого есть куратор или опекун. Это человек, который хорошо знает собаку, которая за ним закреплена: он с ней занимается, гуляет, водит к ветеринару. Поэтому он сможет подробно рассказать про ее здоровье, особенности, характер. Куратор, как правило, заинтересован в том, чтобы у собаки был хороший хозяин, поэтому он охотно идет на контакт, поддерживает и дает рекомендации."Куратор – это большой помощник для нового владельца в воспитании и содержании собаки. А если куратор грамотный, то это еще и большая удача, потому что тогда он фактически ваш бесплатный консультант и моральная поддержка", – отметила Наталья.По мнению специалиста, куратор – хорошее подспорье для тех, у кого нет опыта общения с собаками из приюта. Если у понравившегося питомца нет опекуна, это не страшно, но в таком случае человек должен быть готов к возможным трудностям, которые придется решать самостоятельно.Другой рабочий вариант: сначала найти куратора, в том числе на выставках бездомных животных, а уже через него – собаку. В таком случае Наталья рекомендует присмотреться к личным качествам опекуна, насколько он ответственно и внимательно относится к своим собакам. Такой человек сможет подсказать, какую собаку лучше взять конкретному человеку.Как забратьКогда новый хозяин уже готов забрать собаку домой, Наталья рекомендует обратить внимание на состояние здоровья собаки: все ли необходимые медицинские процедуры ей проведены. Несмотря на обязательные по закону кастрацию/стерилизацию, прививки и чипирование животных,не во всех приютах требования соблюдаются. Обычно это зависит от переполненности, дефицита рабочих рук и финансирования в организации.Она советует не только выяснить максимально возможную информацию о собаке в приюте, но и ответственно подойти к ее здоровью после: провести ей полную диспансеризацию. При этом специалист подчеркивает, что чем дольше собака находится в приюте, тем больше вероятность того, что у нее будут хронические заболевания.Координатор фонда "Рэй" рекомендует провести медпроцедуры питомцу за свой счет, даже если приют готов это сделать. Причина в том, что возможности учреждений обычно ограничены и манипуляции могут быть выполнены по минимуму, что для собаки может быть не так комфортно. По ее словам, тут также нужно оценивать свои возможности и готовность взять проблемное животное и часть обязательств на себя.Кроме того, по словам специалиста, выбирать собаку в приюте или на выставке также можно сразу с кинологом: он даст советы, первые рекомендации и резюме на конкретную собаку, что она из себя представляет и подходит ли именно этому человеку. Также она рекомендует сразу начать занятия собаки с профессионалом."У нас думают, что с кинологом надо заниматься только, когда есть какие-то проблемы. Но на самом деле кинолог может изначально объяснить владельцу, на каком языке общаться с собакой, поможет наладить с ней связь. Собаке сразу важно объяснить правила нового дома и взаимодействия с людьми, чтобы она дальше жила по ним. Тогда многие проблемы можно будет предотвратить сразу", – сказала Наталья.Как подготовиться к приемуКак объяснили в фонде "Подарок судьбы", адаптация собаки в доме зависит от самого животного – возраста, характера, жизненного опыта, условий предыдущего содержания. Так, например, собаки из квартирных передержек уже приучены к правилам поведения в помещении и выгулу, а животным из приюта, вероятно, потребуется время на изучение новых условий жизни.Помимо базовых правил подготовки дома к приему собаки – оборудованное место, корм, игрушки – перед приездом животного очень важно приобрести принадлежности для прогулок: шлейку, поводок и адресник. Колесник рекомендует первые несколько месяцев, после того как собаку забрали из приюта, гулять с ней в шлейке, желательно туго затянутой, а также на поводке. При этом поводок стоит выбрать подлиннее: три-пять метров."Собаки очень ловко выворачиваются из любой амуниции, поэтому важно подобрать ее по размеру. Лучший вариант – прийти в зоомагазин вместе с животным и примерить ее на месте", – отметила специалист.Если собака все же вывернется из шлейки, то в этом случае найти ее поможет адресник – металлический жетон с выгравированным номером телефона. Он должен висеть на отдельном шнурке на шее собаки.Что касается кормления собаки из приюта, то здесь также рекомендуется заранее уточнить у куратора особенности пищеварения животного и чем его кормили ранее. В первые дни диету лучше не менять, поскольку собаке и так сложно в непривычной обстановке. Далее необходимо обратиться к ветеринару и подобрать животному рацион.Кроме того, по приезде домой собаку обязательно нужно вымыть зоошампунем, подходящим по типу шерсти, а также при необходимости вычесать колтуны и подстричь когти. Если в этом нет опыта, то можно обратиться к грумеру или ветеринару. Также, если собака боится или не очень любит мыться, что, по словам специалиста, нередко случается с приютскими собаками, можно использовать сухой шампунь или влажные салфетки.В целом в фонде "Подарок судьбы" отметили, что как только собака переезжает в новый дом, желательно сразу приучать ее к порядку и воспитывать. По словам Елены Колесник, любые собаки поддаются дрессировке – в данном случае важно терпение, доброжелательность и внимание к новому питомцу."Не расстраивайтесь, если поначалу что-то не получается. Не опускайте руки, если не удается решить какую-то проблему одним способом – пробуйте другой. И постарайтесь не ругать собаку. Ведь в ее собачьей жизни только теперь наступило счастливое время", – подчеркнули в фонде.

https://ria.ru/20211124/sharpei-1760360130.html

https://ria.ru/20220120/priyut-1768524745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество