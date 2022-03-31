https://ria.ru/20220331/smm-1781139688.html

Россия уведомит ОБСЕ об отзыве сотрудников из СММ, заявил Лукашевич

Россия уведомит ОБСЕ об отзыве сотрудников из СММ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 31.03.2022

Россия уведомит ОБСЕ об отзыве сотрудников из СММ, заявил Лукашевич

Россия уведомит Секретариат ОБСЕ об отзыве своих сотрудников из Спецмониторинговой миссии на Украине, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:44

2022-03-31T17:44

2022-03-31T18:06

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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Россия уведомит Секретариат ОБСЕ об отзыве своих сотрудников из Спецмониторинговой миссии на Украине, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Дополнительно хотели бы проинформировать, что Российская Федерация уведомит кадровую службу Секретариата ОБСЕ о прекращении секондмента всех своих сотрудников в СММ в связи с истечением мандата Миссии и прекращением выполнения ею подмандатных задач. Необходимости проводить дальнейшие консультации об изменении мандата или переводе миссии в "административный режим" не видим", - заявил Лукашевич.Россия призывает ОБСЕ представить проект решения о выделении ресурсов для сворачивания Спецмониторинговой миссии на Украине, прекращении ее в разумные сроки, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Настоятельно призываем и польское действующее председательство, и генсекретаря без промедления представить на рассмотрение государств-участников проект технического решения постсовета о выделении ресурсов, необходимых для сворачивания СММ и полного прекращения ее административной деятельности в разумные сроки", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.По его словам, на данном этапе это является единственным приоритетом в работе Консультативного комитета по управлению и финансам и до тех пор, пока эта проблема не будет закрыта, "выработку решений по другим пунктам повестки дня этого органа, включая проект сводного бюджета ОБСЕ на 2022 год, придется отложить"."Предупреждаем, что отказ Секретариата следовать международно-признанным принципам бюджетной дисциплины, а также необоснованная, расширительная и неконсенсусная интерпретация Финансовых положений ОБСЕ в угоду политическим предпочтениям целой группы стран-участниц приведут к негативным последствиям для программной и финансовой деятельности всей Организации", - заключил дипломат.Спецмониторинговая миссия ОБСЕ в упор не замечала прогрессировавшую на Украине русофобию и агрессивную украинскую националистическую идею, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Миссия в упор не замечала прогрессировавшую на Украине русофобию и агрессивную украинскую националистическую идею. Вещи не назывались своими именами. Неонацистские марши с ксенофобскими лозунгами и факелами квалифицировались как "патриотические акции" или мероприятия "под патриотическими знаменами". Неудобные для Киева и ВСУ факты зачастую ретушировались или прятались от глаз широкой общественности в закрытые отчеты, в то время как любые условные "огрехи" представителей Донбасса, заслуживавшие рассмотрения, разбирались "под микроскопом", - заявил Лукашевич.Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине так и не сообщила, что ее бронированные автомобили в конце февраля были переданы неонацистскому вооруженному формированию "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."На финальном этапе своего пребывания на Украине СММ удивила куда больше. До сих пор, например, нет ответа на вопрос, почему Миссия не сообщила о том, что ее маркированные бронированные автомобили в конце февраля были переданы в пользование неонацистскому вооруженному формированию "Азов" в Мариуполе. Упорно молчат все об обстоятельствах, хотя они хорошо известны. Несмотря на наши прямые вопросы и к Действующему председателю, и к Генеральному секретарю по данному сюжету, ответов так и нет. Не удивляет лишь то, что об этом помалкивает постпред Украины, который прекрасно осведомлен о проблеме", - заявил Лукашевич.Он отметил, что 20 марта, уже после полной эвакуации СММ из Мариуполя, один из маркированных автомобилей ОБСЕ был обнаружен не на стоянке возле офиса Миссии, а в пяти километрах оттуда, возле Кировского рынка - он успел поучаствовать в боевых действиях, о чем свидетельствуют характерные повреждения его корпуса, подчеркнул дипломат."Всё вышеизложенное указывает на ангажированность Миссии, из которой в последние годы усиленно делали инструмент для выгораживания киевского режима и давления на власти Донецка и Луганска вместо диалога. Не можем согласиться с тем, что это "способствовало осуществлению объективного и непредвзятого мониторинга ситуации на Украине". Такие подходы поставили под удар усилия всей ОБСЕ по содействию мирному урегулированию конфликта на востоке Украины", - добавил Лукашевич.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, александр лукашевич, россия, смм обсе, украина, обсе, мариуполь, вооруженные силы украины