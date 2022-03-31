Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал сообщения о российской "ядерной угрозе" Швеции - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/shvetsiya-1781047567.html
Эксперт прокомментировал сообщения о российской "ядерной угрозе" Швеции
Эксперт прокомментировал сообщения о российской "ядерной угрозе" Швеции - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперт прокомментировал сообщения о российской "ядерной угрозе" Швеции
Информация о нарушении воздушного пространства Швеции российскими истребителями с ядерным оружием – "вброс", призванный доказать шведскому обществу... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:39
2022-03-31T12:39
в мире
магдалена андерссон
россия
швеция
нато
владимир винокуров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Информация о нарушении воздушного пространства Швеции российскими истребителями с ядерным оружием – "вброс", призванный доказать шведскому обществу целесообразность вступления в НАТО, полагает вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.Ранее шведский телеканал TV4 опубликовал со ссылкой на источники информацию, согласно которой два российских самолета из четырех, ранее нарушивших, по утверждению Минобороны Швеции, воздушное пространство страны в районе острова Готланд, были оснащены ядерным оружием."Возможно, данный вброс был опубликован именно сейчас для того, чтобы подогреть нужную атмосферу в шведском обществе и усилить позиции сторонников вступления этой страны в НАТО. Слишком хорошо данная публикация ложится на недавние заявления шведской премьер-министра. Сейчас им нужно "продать" угрозу России народу Швеции", - сказал Винокуров РИА Новости в четверг.Эксперт выразил мнение, что даже если нарушение воздушного пространства имело место, то речь шла о случайном вхождении в воздушное пространство Швеции "на несколько секунд" по технической ошибке, которое не могло нести никакой угрозы безопасности этой стране."Более того - несение ядерного оружия в рамках такого рода полетов априори запрещено. Его загрузка может производиться лишь по специальному указанию, причин давать которое у России не было и быть не могло", - подчеркнул собеседник агентства.Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила телеканалу SVT Nyheter, что Стокгольм не исключает возможного членства страны в НАТО. До этого шведский парламент направил обращение к правительству по вопросу сохранения возможности для Стокгольма подать заявку на вступление в Альянс.Как утверждалось в шведских СМИ, на начало марта свыше 50% жителей страны поддерживали вступление страны в НАТО - это самый высокий показатель за всю историю.
https://ria.ru/20220308/shvetsiya-1777174726.html
https://ria.ru/20220320/nato-1779108440.html
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfef142252267d2100597f64788f7464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, магдалена андерссон, россия, швеция, нато, владимир винокуров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:39 31.03.2022
 
Эксперт прокомментировал сообщения о российской "ядерной угрозе" Швеции

Военный дипломат Винокуров назвал сообщения о российской ядерной угрозе Швеции вбросом

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Информация о нарушении воздушного пространства Швеции российскими истребителями с ядерным оружием – "вброс", призванный доказать шведскому обществу целесообразность вступления в НАТО, полагает вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.
Ранее шведский телеканал TV4 опубликовал со ссылкой на источники информацию, согласно которой два российских самолета из четырех, ранее нарушивших, по утверждению Минобороны Швеции, воздушное пространство страны в районе острова Готланд, были оснащены ядерным оружием.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 18:44
Премьер Швеции заявила, что вступление страны в НАТО дестабилизирует Европу
"Возможно, данный вброс был опубликован именно сейчас для того, чтобы подогреть нужную атмосферу в шведском обществе и усилить позиции сторонников вступления этой страны в НАТО. Слишком хорошо данная публикация ложится на недавние заявления шведской премьер-министра. Сейчас им нужно "продать" угрозу России народу Швеции", - сказал Винокуров РИА Новости в четверг.
Эксперт выразил мнение, что даже если нарушение воздушного пространства имело место, то речь шла о случайном вхождении в воздушное пространство Швеции "на несколько секунд" по технической ошибке, которое не могло нести никакой угрозы безопасности этой стране.
"Более того - несение ядерного оружия в рамках такого рода полетов априори запрещено. Его загрузка может производиться лишь по специальному указанию, причин давать которое у России не было и быть не могло", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила телеканалу SVT Nyheter, что Стокгольм не исключает возможного членства страны в НАТО. До этого шведский парламент направил обращение к правительству по вопросу сохранения возможности для Стокгольма подать заявку на вступление в Альянс.
Как утверждалось в шведских СМИ, на начало марта свыше 50% жителей страны поддерживали вступление страны в НАТО - это самый высокий показатель за всю историю.
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 10:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Президент Финляндии предупредил о рисках вступления страны в НАТО
 
В миреМагдалена АндерссонРоссияШвецияНАТОВладимир ВинокуровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала