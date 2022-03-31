https://ria.ru/20220331/shvetsiya-1781047567.html

Эксперт прокомментировал сообщения о российской "ядерной угрозе" Швеции

Эксперт прокомментировал сообщения о российской "ядерной угрозе" Швеции - РИА Новости, 31.03.2022

Эксперт прокомментировал сообщения о российской "ядерной угрозе" Швеции

Информация о нарушении воздушного пространства Швеции российскими истребителями с ядерным оружием – "вброс", призванный доказать шведскому обществу... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:39

2022-03-31T12:39

2022-03-31T12:39

в мире

магдалена андерссон

россия

швеция

нато

владимир винокуров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Информация о нарушении воздушного пространства Швеции российскими истребителями с ядерным оружием – "вброс", призванный доказать шведскому обществу целесообразность вступления в НАТО, полагает вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.Ранее шведский телеканал TV4 опубликовал со ссылкой на источники информацию, согласно которой два российских самолета из четырех, ранее нарушивших, по утверждению Минобороны Швеции, воздушное пространство страны в районе острова Готланд, были оснащены ядерным оружием."Возможно, данный вброс был опубликован именно сейчас для того, чтобы подогреть нужную атмосферу в шведском обществе и усилить позиции сторонников вступления этой страны в НАТО. Слишком хорошо данная публикация ложится на недавние заявления шведской премьер-министра. Сейчас им нужно "продать" угрозу России народу Швеции", - сказал Винокуров РИА Новости в четверг.Эксперт выразил мнение, что даже если нарушение воздушного пространства имело место, то речь шла о случайном вхождении в воздушное пространство Швеции "на несколько секунд" по технической ошибке, которое не могло нести никакой угрозы безопасности этой стране."Более того - несение ядерного оружия в рамках такого рода полетов априори запрещено. Его загрузка может производиться лишь по специальному указанию, причин давать которое у России не было и быть не могло", - подчеркнул собеседник агентства.Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила телеканалу SVT Nyheter, что Стокгольм не исключает возможного членства страны в НАТО. До этого шведский парламент направил обращение к правительству по вопросу сохранения возможности для Стокгольма подать заявку на вступление в Альянс.Как утверждалось в шведских СМИ, на начало марта свыше 50% жителей страны поддерживали вступление страны в НАТО - это самый высокий показатель за всю историю.

https://ria.ru/20220308/shvetsiya-1777174726.html

https://ria.ru/20220320/nato-1779108440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, магдалена андерссон, россия, швеция, нато, владимир винокуров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)