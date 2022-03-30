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Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО - РИА Новости, 30.03.2022
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Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО
Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО - РИА Новости, 30.03.2022
Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО
Швеция не исключает возможного членства в НАТО, заявила телеканалу SVT Nyheter премьер-министр Магдалена Андерссон. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T22:02
2022-03-30T22:16
в мире
швеция
стокгольм (город)
нато
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Швеция не исключает возможного членства в НАТО, заявила телеканалу SVT Nyheter премьер-министр Магдалена Андерссон."Мы можем сказать, что свобода от союзов (военно-политических. — Прим. ред.) сослужила Швеции хорошую службу, она уберегла нас от конфликтов, но когда картина политики безопасности перерисовывается, необходимо провести обновленный анализ и на его основе принять решения", — пояснила она.В середине марта шведский парламент обратился к правительству по вопросу сохранения возможности для Стокгольма подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.По сведениям газеты Aftonbladet, в начале месяца вступление Швеции в НАТО поддерживали более половины жителей — это самый высокий показатель за всю историю.
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в мире, швеция, стокгольм (город), нато
22:02 30.03.2022 (обновлено: 22:16 30.03.2022)
 
Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО

Премьер Швеции Андерссон: Стокгольм не исключает возможного членства страны в НАТО

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Швеция не исключает возможного членства в НАТО, заявила телеканалу SVT Nyheter премьер-министр Магдалена Андерссон.
"Мы можем сказать, что свобода от союзов (военно-политических. — Прим. ред.) сослужила Швеции хорошую службу, она уберегла нас от конфликтов, но когда картина политики безопасности перерисовывается, необходимо провести обновленный анализ и на его основе принять решения", — пояснила она.
В середине марта шведский парламент обратился к правительству по вопросу сохранения возможности для Стокгольма подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.
По сведениям газеты Aftonbladet, в начале месяца вступление Швеции в НАТО поддерживали более половины жителей — это самый высокий показатель за всю историю.
Военный корабль НАТО - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 23:11
Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ
 
В миреШвецияСтокгольм (город)НАТО
 
 
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