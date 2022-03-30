https://ria.ru/20220330/shvetsiya-1780976005.html

Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО

Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО - РИА Новости, 30.03.2022

Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО

Швеция не исключает возможного членства в НАТО, заявила телеканалу SVT Nyheter премьер-министр Магдалена Андерссон. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T22:02

2022-03-30T22:02

2022-03-30T22:16

в мире

швеция

стокгольм (город)

нато

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Швеция не исключает возможного членства в НАТО, заявила телеканалу SVT Nyheter премьер-министр Магдалена Андерссон."Мы можем сказать, что свобода от союзов (военно-политических. — Прим. ред.) сослужила Швеции хорошую службу, она уберегла нас от конфликтов, но когда картина политики безопасности перерисовывается, необходимо провести обновленный анализ и на его основе принять решения", — пояснила она.В середине марта шведский парламент обратился к правительству по вопросу сохранения возможности для Стокгольма подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.По сведениям газеты Aftonbladet, в начале месяца вступление Швеции в НАТО поддерживали более половины жителей — это самый высокий показатель за всю историю.

https://ria.ru/20220320/nato-1779182036.html

швеция

стокгольм (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, стокгольм (город), нато