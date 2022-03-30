https://ria.ru/20220330/shvetsiya-1780976005.html
Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО
Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО - РИА Новости, 30.03.2022
Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО
Швеция не исключает возможного членства в НАТО, заявила телеканалу SVT Nyheter премьер-министр Магдалена Андерссон. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T22:02
2022-03-30T22:02
2022-03-30T22:16
в мире
швеция
стокгольм (город)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Швеция не исключает возможного членства в НАТО, заявила телеканалу SVT Nyheter премьер-министр Магдалена Андерссон."Мы можем сказать, что свобода от союзов (военно-политических. — Прим. ред.) сослужила Швеции хорошую службу, она уберегла нас от конфликтов, но когда картина политики безопасности перерисовывается, необходимо провести обновленный анализ и на его основе принять решения", — пояснила она.В середине марта шведский парламент обратился к правительству по вопросу сохранения возможности для Стокгольма подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.По сведениям газеты Aftonbladet, в начале месяца вступление Швеции в НАТО поддерживали более половины жителей — это самый высокий показатель за всю историю.
https://ria.ru/20220320/nato-1779182036.html
швеция
стокгольм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfef142252267d2100597f64788f7464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, стокгольм (город), нато
22:02 30.03.2022 (обновлено: 22:16 30.03.2022)
Премьер Швеции не исключила членства страны в НАТО
Премьер Швеции Андерссон: Стокгольм не исключает возможного членства страны в НАТО