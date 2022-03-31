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Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России - РИА Новости, 31.03.2022
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Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России
Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России - РИА Новости, 31.03.2022
Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России
Правительство Черногории из-за внутренних разногласий в четверг снова не смогло утвердить пакет санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:45
2022-03-31T17:45
в мире
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здравко кривокапич
черногория
украина
мид черногории
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БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Правительство Черногории из-за внутренних разногласий в четверг снова не смогло утвердить пакет санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине, передает Радио и телевидение Черногории.Правительство Черногории на заседании 17 марта не смогло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравка Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича. МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович, в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.Постановление правительства о конкретных ограничительных мерах не было принято и на заседании кабмина в четверг."Предложение по пакету санкционных мер в отношении России из-за боевых действий на Украине не получило поддержку большинства членов правительства. Подобное ему предложение не получало поддержку и на предыдущих заседаниях. Его раскритиковал глава МИД, который отметил, что необходим всеобъемлющий подход, а перекладывание ответственности за санкции исключительно на внешнеполитическое ведомство – неверный шаг, меры должно ввести все правительство", - передает национальный телеканал.Как сообщили в марте черногорские СМИ со ссылкой на агентства недвижимости и риэлторов, граждане России, которым в Черногории принадлежат 18,9 тысячи объектов недвижимости и 3,9 миллиона квадратных метров земельных участков, опасаются санкций Запада и уже начали переоформлять купленную ранее собственность на других лиц.
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781072027.html
https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html
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в мире, россия, здравко кривокапич, черногория, украина, мид черногории
17:45 31.03.2022
 
Правительство Черногории не смогло утвердить пакет санкций против России

Правительство Черногории из-за разногласий не смогло утвердить пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
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БЕЛГРАД, 31 мар – РИА Новости. Правительство Черногории из-за внутренних разногласий в четверг снова не смогло утвердить пакет санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине, передает Радио и телевидение Черногории.
Правительство Черногории на заседании 17 марта не смогло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравка Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича. МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович, в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.
Анкара - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 14:05
Турция не будет участвовать в санкциях против России
Постановление правительства о конкретных ограничительных мерах не было принято и на заседании кабмина в четверг.
"Предложение по пакету санкционных мер в отношении России из-за боевых действий на Украине не получило поддержку большинства членов правительства. Подобное ему предложение не получало поддержку и на предыдущих заседаниях. Его раскритиковал глава МИД, который отметил, что необходим всеобъемлющий подход, а перекладывание ответственности за санкции исключительно на внешнеполитическое ведомство – неверный шаг, меры должно ввести все правительство", - передает национальный телеканал.
Как сообщили в марте черногорские СМИ со ссылкой на агентства недвижимости и риэлторов, граждане России, которым в Черногории принадлежат 18,9 тысячи объектов недвижимости и 3,9 миллиона квадратных метров земельных участков, опасаются санкций Запада и уже начали переоформлять купленную ранее собственность на других лиц.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 12:47
В Белграде объяснили, почему Сербия не должна вводить санкции против России
 
В миреРоссияЗдравко КривокапичЧерногорияУкраинаМИД Черногории
 
 
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