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РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах с юга России
РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах с юга России - РИА Новости, 31.03.2022
РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах с юга России
С 24 февраля РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах на южном направлении, сообщают в холдинге. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:09
2022-03-31T15:09
2022-03-31T15:09
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. С 24 февраля РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах на южном направлении, сообщают в холдинге. "РЖД полностью удовлетворяют спрос на перевозки с юга России в условиях ограничения авиасообщения", — говорится в официальном Телеграм-канале компании.Уточняется, что, помимо этого, с юга в разные города страны отправлено более 20 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам главы холдинга Олега Белозерова, РЖД продолжает поддерживать постоянный суточный резерв мест в составах.Белозеров также подчеркнул, что на данный момент приостановлено сокращение численности работников и действует режим максимальной экономии ресурсов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, олег белозеров, россия, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах с юга России
РЖД полностью удовлетворяют спрос на перевозки с юга России при ограничении авиасообщения
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. С 24 февраля РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах на южном направлении, сообщают в холдинге.
"РЖД полностью удовлетворяют спрос на перевозки с юга России в условиях ограничения авиасообщения", — говорится в официальном Телеграм-канале компании.
Уточняется, что, помимо этого, с юга в разные города страны отправлено более 20 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам главы холдинга Олега Белозерова, РЖД продолжает поддерживать постоянный суточный резерв мест в составах.
Белозеров также подчеркнул, что на данный момент приостановлено сокращение численности работников и действует режим максимальной экономии ресурсов.