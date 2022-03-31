https://ria.ru/20220331/rzhd-1781041069.html

РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах с юга России

РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах с юга России - РИА Новости, 31.03.2022

РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах с юга России

С 24 февраля РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах на южном направлении, сообщают в холдинге. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:09

2022-03-31T15:09

2022-03-31T15:09

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. С 24 февраля РЖД предоставили 75 тысяч дополнительных мест в поездах на южном направлении, сообщают в холдинге. "РЖД полностью удовлетворяют спрос на перевозки с юга России в условиях ограничения авиасообщения", — говорится в официальном Телеграм-канале компании.Уточняется, что, помимо этого, с юга в разные города страны отправлено более 20 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам главы холдинга Олега Белозерова, РЖД продолжает поддерживать постоянный суточный резерв мест в составах.Белозеров также подчеркнул, что на данный момент приостановлено сокращение численности работников и действует режим максимальной экономии ресурсов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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