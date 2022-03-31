https://ria.ru/20220331/rossiya-1781103163.html

Пореченков, Горобченко и Безруков выступили в поддержку российских военных

Пореченков, Горобченко и Безруков выступили в поддержку российских военных - РИА Новости, 31.03.2022

Пореченков, Горобченко и Безруков выступили в поддержку российских военных

Российские артисты Сергей Безруков, Сергей Горобченко, Михаил Пореченков разместили в сети видео, в которых зачитали стихотворения в поддержку военнослужащих... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:45

2022-03-31T15:45

2022-03-31T15:45

обострение ситуации в днр и лнр

общество

новости культуры

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

михаил пореченков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103118/34/1031183468_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_5ce4b929cebdc22f0eb6b8af0169ae96.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские артисты Сергей Безруков, Сергей Горобченко, Михаил Пореченков разместили в сети видео, в которых зачитали стихотворения в поддержку военнослужащих России, участвующих в специальной операции.Безруков в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором читает стихотворение Александра Пушкина "Клеветникам России". "Пушкин написал его в 1831 году в ответ на антироссийские высказывания во французском парламенте и снабдил эпиграфом на латыни Vox et praeterea nihil, что означает "пустые слова". Потому что одно дело, когда мы сами решаем свои проблемы, и совсем другое, когда в это вмешиваются другие страны, не знающие ни нашей истории, ни культуры", - подписал он свое видео.Актер театра и кино Горобченко зачитал стихотворение Бориса Пастернака "Правда", написанное в 1941 году."Я - потомок украинца. Мой дед, Петр Викторович Горобченко, кадровый офицер Красной армии, боролся с фашизмом с 1939 по 1945 год и победил. Теперь наш черед, мой черед. Русские и украинцы – это один народ, у нас один корень – православная Русь. Нет Украины без России так же, как нет России в составе НАТО. Нет и быть не может. Киево-Печерская лавра – это святая Русь", - сказал Горобченко в своем выступлении.Также он поблагодарил военнослужащих, участвующих в спецоперации."Оружие врага сегодня – ложь, дезинформация и подлость. Дай бог нашему президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину сил и здоровья. Низкий вам поклон, дорогие защитники нашей родины, уважаемые солдаты и офицеры российской армии, участвующие в специальной военной операции на Украине", - сказал Горобченко.Свою поддержку российским военным выразил и Пореченков. Он прочитал стихотворение "Мам, я в плену, но ты не плачь", написанное от имени украинского солдата, которого спас донецкий врач."Работайте, братья!" - призвал артист в конце видео.Эта фраза Пореченкова отсылает к подвигу дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, который был застрелен бандитами 9 июля 2016 года в лесу недалеко от села Сергокала вместе со своим братом Абдурашидом. По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность. Преступник, направив пистолет на Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова. Указом президента РФ Магомед Нурбагандов посмертно был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/mikhalkov-1776617623.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, новости культуры, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, михаил пореченков, сергей безруков, ситуация в днр и лнр