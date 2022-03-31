https://ria.ru/20220331/prizyv-1781028356.html
Путин подписал указ о весеннем призыве
Путин подписал указ о весеннем призыве - РИА Новости, 31.03.2022
Путин подписал указ о весеннем призыве
Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:32
2022-03-31T11:32
2022-03-31T13:06
россия
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
армия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе <...>, в количестве 134 500 человек", — говорится в тексте.В этом же указе президент поручил уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".Документ вступил в силу со дня опубликования.Накануне министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что этой весной на службу призовут меньше юношей, чем год назад, и подчеркнул, что никого из них не направят в горячие точки.
https://ria.ru/20220330/armiya-1780778799.html
https://ria.ru/20220326/minoborony-1780229368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), армия
11:32 31.03.2022 (обновлено: 13:06 31.03.2022)
Путин подписал указ о весеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве 134 500 человек на срочную службу