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Путин подписал указ о весеннем призыве - РИА Новости, 31.03.2022
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Путин подписал указ о весеннем призыве
Путин подписал указ о весеннем призыве - РИА Новости, 31.03.2022
Путин подписал указ о весеннем призыве
Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:32
2022-03-31T13:06
россия
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
армия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе &lt;...&gt;, в количестве 134 500 человек", — говорится в тексте.В этом же указе президент поручил уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".Документ вступил в силу со дня опубликования.Накануне министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что этой весной на службу призовут меньше юношей, чем год назад, и подчеркнул, что никого из них не направят в горячие точки.
https://ria.ru/20220330/armiya-1780778799.html
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россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), армия
11:32 31.03.2022 (обновлено: 13:06 31.03.2022)
 
Путин подписал указ о весеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве 134 500 человек на срочную службу

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе <...>, в количестве 134 500 человек", — говорится в тексте.
Призывники перед отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 01:11
"Косить" от армии стало непрестижным, заявили в Генштабе
В этом же указе президент поручил уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".
Документ вступил в силу со дня опубликования.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что этой весной на службу призовут меньше юношей, чем год назад, и подчеркнул, что никого из них не направят в горячие точки.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 13:12
Минобороны опровергло сообщения о вызове россиян в запасе в военкоматы
 
РоссияБезопасностьСергей ШойгуВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Армия
 
 
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