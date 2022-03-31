https://ria.ru/20220331/prizyv-1781028356.html

Путин подписал указ о весеннем призыве

Путин подписал указ о весеннем призыве - РИА Новости, 31.03.2022

Путин подписал указ о весеннем призыве

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:32

2022-03-31T11:32

2022-03-31T13:06

россия

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

армия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе <...>, в количестве 134 500 человек", — говорится в тексте.В этом же указе президент поручил уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".Документ вступил в силу со дня опубликования.Накануне министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что этой весной на службу призовут меньше юношей, чем год назад, и подчеркнул, что никого из них не направят в горячие точки.

https://ria.ru/20220330/armiya-1780778799.html

https://ria.ru/20220326/minoborony-1780229368.html

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Владимир Лаврентьев

россия, безопасность, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), армия