https://ria.ru/20220331/peregovory-1781070829.html

Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 31.03.2022

Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на этой неделе, намерен... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:03

2022-03-31T14:03

2022-03-31T14:03

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на этой неделе, намерен поднять тему организации их встречи."Я полон решимости провести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским, как только вернусь (из Узбекистана – ред.). На этих переговорах мы поблагодарим их обоих от себя и от имени моего народа и скажем: "Наша цель - собрать вас вместе как можно скорее". В этом контексте мы готовы принять у себя встречу на уровне глав государств. А пока очень важно обеспечить временное прекращение огня", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.

https://ria.ru/20220327/bezopasnost-1780320738.html

турция

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский