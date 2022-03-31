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Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 31.03.2022
Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на этой неделе, намерен... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:03
2022-03-31T14:03
2022-03-31T14:03
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АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на этой неделе, намерен поднять тему организации их встречи."Я полон решимости провести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским, как только вернусь (из Узбекистана – ред.). На этих переговорах мы поблагодарим их обоих от себя и от имени моего народа и скажем: "Наша цель - собрать вас вместе как можно скорее". В этом контексте мы готовы принять у себя встречу на уровне глав государств. А пока очень важно обеспечить временное прекращение огня", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Узбекистана.
https://ria.ru/20220327/bezopasnost-1780320738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский
Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Турции Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским