https://ria.ru/20220331/osetiya-1781085291.html
Сенатор назвал сроки референдума о вхождении Южной Осетии в Россию
Сенатор назвал сроки референдума о вхождении Южной Осетии в Россию - РИА Новости, 31.03.2022
Сенатор назвал сроки референдума о вхождении Южной Осетии в Россию
Предложение о референдуме в Южной Осетии и ее вхождении в состав России будет реализовано после завершения специальной военной операции на Украине, считает... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:54
2022-03-31T14:54
2022-03-31T14:54
политика
россия
южная осетия
анатолий бибилов
республика крым
сергей цеков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Предложение о референдуме в Южной Осетии и ее вхождении в состав России будет реализовано после завершения специальной военной операции на Украине, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков."Тема развивается сейчас, но будет реализована позже, когда будет завершена специальная военная операция на Украине или она будет находиться в стадии завершения", - сказал он РИА Новости.По словам сенатора, он не сомневается в поддержке на референдуме в Южной Осетии гражданами республики предложения о ее вхождении в состав Российской Федерации."И я думаю, что в той ситуации, которая складывается сегодня, это своевременно. Сегодня поведение американцев, Запада, их наплевательское отношение ко всем нормам и правилам даёт нам возможность решить множество проблем, в том числе, в части поддержки Южной Осетии", - заявил Цеков.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания.
https://ria.ru/20220331/donbass-1781012284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, южная осетия, анатолий бибилов, республика крым, сергей цеков
Сенатор назвал сроки референдума о вхождении Южной Осетии в Россию
Сенатор Цеков: говорить о вхождении Южной Осетии в Россию можно будет после спецоперации
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Предложение о референдуме в Южной Осетии и ее вхождении в состав России будет реализовано после завершения специальной военной операции на Украине, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Тема развивается сейчас, но будет реализована позже, когда будет завершена специальная военная операция на Украине или она будет находиться в стадии завершения", - сказал он РИА Новости.
По словам сенатора, он не сомневается в поддержке на референдуме в Южной Осетии
гражданами республики предложения о ее вхождении в состав Российской Федерации
.
"И я думаю, что в той ситуации, которая складывается сегодня, это своевременно. Сегодня поведение американцев, Запада, их наплевательское отношение ко всем нормам и правилам даёт нам возможность решить множество проблем, в том числе, в части поддержки Южной Осетии", - заявил Цеков.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания.