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Уоллес заявил, что Запад будет поставлять Украине больше летального оружия - РИА Новости, 31.03.2022
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Уоллес заявил, что Запад будет поставлять Украине больше летального оружия
Уоллес заявил, что Запад будет поставлять Украине больше летального оружия - РИА Новости, 31.03.2022
Уоллес заявил, что Запад будет поставлять Украине больше летального оружия
Великобритания и ее союзники по итогам состоявшейся конференции доноров договорились поставлять Украине больше летального оружия, заявил министр обороны страны... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:17
2022-03-31T19:17
в мире
сша
россия
украина
великобритания
бен уоллес
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ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости. Великобритания и ее союзники по итогам состоявшейся конференции доноров договорились поставлять Украине больше летального оружия, заявил министр обороны страны Бен Уоллес."Да, на Украину будет поступать больше летального оружия по итогам сегодняшнего дня. Ряд стран выступили с новыми предложениями или обещаниями денег. США, очевидно, были в лидерах, однако многие страны настроены решительно не только продолжать, но и увеличить свой вклад", - сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News.Он отметил, что в некоторых случаях это будут поставки из своих запасов, а в некоторых - страны будут выделять деньги, чтобы дать возможность купить летальное оружие там, где есть возможность.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, отмечал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/nadezhda-1780757689.html
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в мире, сша, россия, украина, великобритания, бен уоллес
19:17 31.03.2022
 
Уоллес заявил, что Запад будет поставлять Украине больше летального оружия

Министр обороны Британии Уоллес: Запад будет поставлять Украине больше летального оружия

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины в США
Погрузка военной помощи для Украины в США - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины в США
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ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости. Великобритания и ее союзники по итогам состоявшейся конференции доноров договорились поставлять Украине больше летального оружия, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.
"Да, на Украину будет поступать больше летального оружия по итогам сегодняшнего дня. Ряд стран выступили с новыми предложениями или обещаниями денег. США, очевидно, были в лидерах, однако многие страны настроены решительно не только продолжать, но и увеличить свой вклад", - сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News.
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Он отметил, что в некоторых случаях это будут поставки из своих запасов, а в некоторых - страны будут выделять деньги, чтобы дать возможность купить летальное оружие там, где есть возможность.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, отмечал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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