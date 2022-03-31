https://ria.ru/20220331/obyavleniya-1781174185.html

Беженцы из Мариуполя вешают объявления в ПВР о пропавших родственниках

Беженцы из Мариуполя вешают объявления в ПВР о пропавших родственниках - РИА Новости, 31.03.2022

Беженцы из Мариуполя вешают объявления в ПВР о пропавших родственниках

Беженцы из Мариуполя обклеивают стены пунктов временного размещения фотографиями и объявлениями с информацией о пропавших родственниках, передаёт корреспондент... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:09

2022-03-31T21:09

2022-03-31T21:09

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Безыменное (ДНР), 31 мар - РИА Новости. Беженцы из Мариуполя обклеивают стены пунктов временного размещения фотографиями и объявлениями с информацией о пропавших родственниках, передаёт корреспондент РИА Новости.Практически в каждом пункте временного размещения беженцев из Мариуполя есть стена, которая обклеена фотографиями и объявлениями с информацией о людях, с которыми потеряна связь. Так жители Мариуполя пытаются найти своих родных и близких, нередко встречаются и сообщения с указанием фамилии и адреса, по которому могут находиться выехавшие из Мариуполя люди, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 615 человек, включая 114 детей.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь, россия