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Президент Нигерии примет участие в саммите Россия-Африка

Президент Нигерии примет участие в саммите Россия-Африка - РИА Новости, 31.03.2022

Президент Нигерии примет участие в саммите Россия-Африка

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари намерен принять участие в следующем саммите Россия-Африка, в стране с нетерпением ждут это событие, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:38

2022-03-31T09:38

2022-03-31T11:39

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африка

нигерия

мухаммаду бухари

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари намерен принять участие в следующем саммите Россия-Африка, в стране с нетерпением ждут это событие, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху."Да", - ответил посол на вопрос, собирается ли страна принимать участие в саммите на уровне президента.По его словам, в Нигерии с нетерпением ждут "следующего саммита Россия-Африка, который создаст платформу для углубления отношений РФ с африканскими странами".Посол добавил, что на фоне западных санкций у России появился дополнительный повод посмотреть в сторону Африки, задуматься, как Россия может диверсифицировать свои отношения с Африкой.Первый саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, африка, нигерия, мухаммаду бухари