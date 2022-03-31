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Президент Нигерии примет участие в саммите Россия-Африка - РИА Новости, 31.03.2022
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Президент Нигерии примет участие в саммите Россия-Африка
Президент Нигерии примет участие в саммите Россия-Африка - РИА Новости, 31.03.2022
Президент Нигерии примет участие в саммите Россия-Африка
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари намерен принять участие в следующем саммите Россия-Африка, в стране с нетерпением ждут это событие, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:38
2022-03-31T11:39
в мире
россия
африка
нигерия
мухаммаду бухари
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари намерен принять участие в следующем саммите Россия-Африка, в стране с нетерпением ждут это событие, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху."Да", - ответил посол на вопрос, собирается ли страна принимать участие в саммите на уровне президента.По его словам, в Нигерии с нетерпением ждут "следующего саммита Россия-Африка, который создаст платформу для углубления отношений РФ с африканскими странами".Посол добавил, что на фоне западных санкций у России появился дополнительный повод посмотреть в сторону Африки, задуматься, как Россия может диверсифицировать свои отношения с Африкой.Первый саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху &gt;&gt;
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в мире, россия, африка, нигерия, мухаммаду бухари
09:38 31.03.2022 (обновлено: 11:39 31.03.2022)
 
Президент Нигерии примет участие в саммите Россия-Африка

Посол в Москве Шеху: президент Нигерии намерен принять участие в саммите Россия-Африка

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари
Президент РФ Владимир Путин и президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари намерен принять участие в следующем саммите Россия-Африка, в стране с нетерпением ждут это событие, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху.
"Да", - ответил посол на вопрос, собирается ли страна принимать участие в саммите на уровне президента.
По его словам, в Нигерии с нетерпением ждут "следующего саммита Россия-Африка, который создаст платформу для углубления отношений РФ с африканскими странами".
Посол добавил, что на фоне западных санкций у России появился дополнительный повод посмотреть в сторону Африки, задуматься, как Россия может диверсифицировать свои отношения с Африкой.
"Африка - это потенциальный рынок, растущая экономика, у нее есть ресурсы, и от России требуется политика, направленная на установление хороших экономических отношений с Африкой", - подчеркнул он.
Первый саммит и экономический форум Россия-Африка состоялся в Сочи в октябре 2019 года. На него были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являлись Россия и Египет.
Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
09:02
Нигерия готова рассмотреть возможность торговли с Россией в нацвалютах
 
В миреРоссияАфрикаНигерияМухаммаду Бухари
 
 
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