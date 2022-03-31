09:38 31.03.2022 (обновлено: 11:39 31.03.2022)
Президент Нигерии примет участие в саммите Россия-Африка
Посол в Москве Шеху: президент Нигерии намерен принять участие в саммите Россия-Африка
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари
Президент РФ Владимир Путин и президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари намерен принять участие в следующем саммите Россия-Африка, в стране с нетерпением ждут это событие, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху.
"Да", - ответил посол на вопрос, собирается ли страна принимать участие в саммите на уровне президента.
По его словам, в Нигерии с нетерпением ждут "следующего саммита Россия-Африка, который создаст платформу для углубления отношений РФ с африканскими странами".
Посол добавил, что на фоне западных санкций у России появился дополнительный повод посмотреть в сторону Африки, задуматься, как Россия может диверсифицировать свои отношения с Африкой.
"Африка - это потенциальный рынок, растущая экономика, у нее есть ресурсы, и от России требуется политика, направленная на установление хороших экономических отношений с Африкой", - подчеркнул он.