https://ria.ru/20220331/shekhu-1780954346.html

Абдуллахи Шеху: никто не вправе оспаривать идею РФ торговать газом за рубли

Абдуллахи Шеху: никто не вправе оспаривать идею РФ торговать газом за рубли - РИА Новости, 31.03.2022

Абдуллахи Шеху: никто не вправе оспаривать идею РФ торговать газом за рубли

Посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху рассказал в интервью корреспондентам РИА Новости Дарье Лабутиной и Виктору Максимычеву, готова ли Нигерия заменить российские... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:00

2022-03-31T11:00

2022-03-31T11:00

интервью

нигерия

опек

россия

африка

африканский союз

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Посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху рассказал в интервью корреспондентам РИА Новости Дарье Лабутиной и Виктору Максимычеву, готова ли Нигерия заменить российские поставки нефти и газа в Европе, грозит ли его стране продовольственный кризис из-за конфликта на Украине, а также как нигерийские спортсмены могут повысить уровень российского футбола. Дипломат поделился, в каких еще областях Россия и Нигерия могли бы наращивать сотрудничество и что в его стране думают о решении президента РФ Владимира Путина принимать оплату за газ в рублях.– Господин посол, в последнее время в связи с конфликтом на Украине заговорили об угрозе продовольственного кризиса. Даже президент Франции Эммануэль Макрон сделал такой прогноз. Вы разделяете эти опасения? Насколько Нигерия и другие страны Африки зависят от поставок зерна из России и Украины?– Я думаю, слишком рано говорить о голоде из-за украинского кризиса. Прошел только месяц, и мы пока не знаем, когда он закончится, хотя и надеемся, что это произойдет как можно скорее. Было бы слишком пессимистично предсказывать голод сейчас. Но, конечно, вероятно, это повлияет на цены товаров и их производство.Россия и Украина – крупные производители пшеницы, и Нигерия, как и другие страны, закупают ее у них. Если производство пшеницы в России и Украине пострадает, вероятно, это скажется и на рынке Нигерии, Африки и других регионов мира. Но я не думаю, что это приведет к голоду, потому что общий объем пшеницы, которая экспортируется в африканские страны из России и Украины, не составляет больше 35%. Это означает, что цены вырастут, но мы сможем снизить негативный эффект за счет поставок из других стран или собственных производителей.Африка опирается на собственное производство и другие источники зерна. Так что я верю, что рынок товаров не пострадает так сильно. В любом случае этот продовольственный кризис затронет весь мир, не только Африку. Но мы разделим с миром этот кризис, касается это зерна или чего-то еще.– А какие еще товары Нигерия импортирует из России? Будет ли страна наращивать объемы торговли?– Главный товар, помимо пшеницы и ячменя, который мы импортируем из России, это калийные удобрения. Я думаю, ситуация на Украине повлияет на рынок удобрений. Но как раз на прошлой неделе президент Нигерии открыл завод по производству минеральных удобрений с ожидаемой мощностью в три миллиона тонн в год. Так что мы рассчитываем, что местное производство заменит импорт удобрений.В области сырой нефти и топлива, как вы знаете, Нигерия – член ОПЕК. Россия – второй по объемам экспортер нефти в мире, но мы не импортируем нефть напрямую из России. Рост цен на нефть – это палка о двух концах. От роста цен доход стран-экспортеров не увеличится, в том числе и для Нигерии. В то же время он повлияет на общую стабильность рынка для тех, кто импортирует нефть – им придется платить больше. Мы бы не хотели, чтобы это произошло, никто не хочет, чтобы экономика пострадала. Напротив, мы стараемся поддерживать стабильность на мировом рынке нефти, чтобы каждая страна выполняла свою квоту производства.У нас были некоторые сложности с тем, чтобы соблюдать квоту, установленную ОПЕК, по добыче нефти из-за случаев воровства и нестабильности в этой отрасли. Так что, если мы продолжим производить нефть в оптимальных объемах, мы можем быть уверены в росте доходов. Мы надеемся, что правительство сможет оптимизировать этот процесс, и нефтяной рынок стабилизируется.Наш принцип заключается в том, что природные ресурсы – это дар Бога, поэтому мы не должны их использовать в качестве оружия и инструмента манипуляции. Мы надеемся, что они не будут использованы в этом качестве, а пойдут на благо человечества.– Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не будет использовать энергопоставки в качестве инструмента давления. Однако на прошлой неделе он принял решение перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли. Как это решение может сказаться на мировых поставках газа?– Это национальная политика России, у каждой страны она своя. Россия решила в качестве ответа на санкции перевести расчеты в рубли. В любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. Кто продает, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги. Так что это нормально, что Россия устанавливает валюту платежа. Это политика России, и никто не вправе ее оспаривать.– Тем не менее ряд европейских стран, включая Италию, Францию, Германию, Австрию, заявили, что не смогут оплачивать газ в рублях, поэтому, вероятно, теперь они начнут искать других поставщиков. Готова ли Нигерия заменить российские поставки газа?– Это им решать, Нигерия не против продавать газ любой стране, которая захочет его купить, без какой-то дискриминации. Так что пусть они решают, какую альтернативу избрать.– Что касается торговли, в каких сферах Нигерия могла бы заменить России европейские поставки?– Мы обеспокоены тем, что за все эти годы объемы товарооборота между РФ и Нигерией были довольно низкие. За последние годы, несмотря на пандемию, товарооборот вырос с 300 до 600 тысяч долларов, это большой прогресс, но все равно не такая уж большая цифра по сравнению с тем, что было когда-то. Мы прилагаем все усилия, чтобы наращивать товарооборот с Россией, потому что РФ – важный для нас партнер.Есть некоторые вызовы, с которыми нужно справиться, чтобы обеспечить рост товарооборота. К примеру, если мы хотим экспортировать нигерийские товары в Россию, нужно повысить стандарты, чтобы они отвечали требованиям и были конкурентоспособными.Мы будем продолжать импортировать из России оборудование, технологии, чтобы и дальше развивать экономику. Но торговый баланс сейчас не в нашу пользу, поскольку те товары, которые мы хотели бы экспортировать в Россию, это в основном монокультуры – кофе, какао, гуммиарабик – они не смогут уравновесить объем машинного оборудования, которое мы закупаем в РФ.Мы могли бы также экспортировать в Россию финансовые технологии. Нигерия славится своей финансовой системой, глядя на которую российские банки могли бы многому научиться. Сейчас Россия частично отрезана от SWIFT, и могут возникать проблемы с транзакциями. Но не все банки затронуты, так что надеюсь, для нас останутся способы поддерживать торговые отношения с Россией, это очень важно.– Нигерия готова торговать с Россией в рублях, если потребуется?– Для нас еще рано говорить об этом, потому что санкции ввели только недавно, и мы еще не знаем, с какими проблемами столкнулись наши бизнесмены. Но даже те страны, которые ввели санкции против РФ, продолжают покупать нефть и газ из России, значит, это возможно. А для стран, которые не вводили санкции, продолжать торговлю с Россией должно быть еще проще.В каждой ситуации есть свои плюсы и минусы. Возможно, перспектива торговли с Россией без доллара и евро откроет для России возможности укрепить свою валюту и рубль станет международно-конвертируемой валютой. Мы подождем и увидим.Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность. Если что-то понадобится, мы договоримся. На каком-то этапе у нас с Китаем была торговля в юанях, но я не знаю, продолжается ли она до сих пор.– Что касается ОПЕК, вы не рассматриваете такую возможность, что в какой-то момент Россию попробуют исключить из формата ОПЕК+?– Россия поддерживает хорошие отношения с большинством стран-экспортеров нефти. Мы не в курсе никаких конфликтов между этими странами и Россией, никто из них не вводил санкций против РФ.– А если какие-то из стран, которые импортируют российскую нефть, откажутся от нее, Нигерия сможет заменить Россию?– Если будет такой запрос, мы готовы его удовлетворить в рамках нашей квоты ОПЕК.– Вы говорили ранее, что российские компании могли бы помочь Нигерии в освоении природных ископаемых. Получилось ли что-то уже реализовать? О каких материалах идет речь?– Я обычно говорю российским бизнесменам, что им важно начать вести бизнес в Африке, чтобы посмотреть, какие запасы у нас есть и определить для себя масштаб дальнейшей работы. Только на земле можно увидеть конкретно, какие есть ресурсы и что с ними можно сделать. Когда они приедут в Африку, они увидят, что здесь есть большой потенциал и возможности, которые оправдывают риск.Например, в Нигерии живут 200 миллионов человек – это огромный рынок, и по всем направлениям каждый сектор показывает рост. Есть потенциал для инвесторов. Но они обычно говорят, что переживают из-за рисков в области безопасности. Не слушайте пропаганду. Сколько российских компаний столкнулись с реальными угрозами в Нигерии? Да не было такого.Потенциал в области минеральных ресурсов широкий, как вы знаете, Нигерия, помимо нефти и газа, обладает запасами угля, боксита, колумбита. Любой минерал можно найти. Если посмотреть на геологическую карту Нигерии, вы увидите, что страна обладает огромными запасами. По этой причине нигерийское правительство при поддержке СССР смогло основать сталелитейный завод Аджаокута. Чтобы можно было добывать материалы для производства стали и на месте их обрабатывать. У нас большие запасы железной руды в центре Нигерии, как раз недалеко от завода.Так что минералы – это одно из направлений, по которому можно наращивать сотрудничество между РФ и Нигерией как в частном секторе, так и в рамках межгосударственного сотрудничества.– Другое направление сотрудничества – оборонная промышленность. В августе было подписано новое соглашение о сотрудничестве с РФ в оборонной сфере. Были ли заключены с этого момента какие-то сделки?– Процесс идет, это не сиюминутное дело. Для имплементации соглашения проводятся некоторые визиты официальных лиц как нигерийских, так и российских. Идут обсуждения на уровне МИД и Минобороны двух стран. Совместная комиссия должна была пройти еще в конце прошлого года, но не получилось. В этом году еще не было времени, чтобы провести эту комиссию. Надеемся, скоро удастся назначить новую дату и обсудить прогресс в имплементации соглашения о военно-техническом сотрудничестве.– А в области спорта есть какое-то сотрудничество? Нигерия славится футболистами, могут ли российские клубы привлечь новых игроков из Нигерии на замену расторгших контракты иностранцев?– В области футбола Нигерия лидирует в Африке, из нашей страны вышло много талантливых игроков, которые оставили след в мировом футболе. Они открыты для сотрудничества с клубами и играют по всему миру без какой-либо дискриминации. Если какой-то футбольный клуб, в России или в другой стране, в поиске талантливых футболистов, в Нигерии есть те, кого можно пригласить.Если российские клубы обратятся к нам, мы направим их к нужным людям. У нас есть национальный комитет по спорту, который координирует нигерийскую футбольную ассоциацию. Большинство игроков, которые играют за иностранные команды, являются членами этой ассоциации. Так что если к нам обратиться, мы направим официальный запрос в комитет, и он поможет пригласить хороших игроков.– Нигерия делает что-то для продвижения своих футболистов в мире?– Да, конечно, спорт – это один из столпов как внешней, так и внутренней политики. Мы используем спорт для продвижения нигерийской культуры, талантливых нигерийцев. Мы много инвестируем в развитие спорта и не только в футбол. Поэтому вы не увидите практически ни одного соревнования по футболу или в другом виде спорта, где бы не была представлена Нигерия. Так что у нас много талантов и наше правительство в своей политике стремится продвигать спорт как на федеральном, так и на государственном уровне.– На фоне всех санкций против российских спортсменов на международных соревнованиях, могут ли возникнуть альтернативные спортивные организации и чемпионаты, где бы Россия соревновалась с теми же странами Африки, Латинской Америки, Китая?– Как я уже говорил, мы надеемся, что этот кризис пройдет, но в то же время мы должны видеть потенциальные возможности даже в такой ситуации. Одна из таких возможностей – это повод для России посмотреть в сторону Африки, задуматься, как Россия может диверсифицировать свои отношения с Африкой, не только в плане спорта, но и в области торговли и экономического развития. Африка – это потенциальный рынок, растущая экономика, у нее есть ресурсы, и от России требуется политика, направленная на установление хороших экономических отношений с Африкой.Первый шаг был сделан в 2019 году на первом саммите Россия-Африка в Сочи. К сожалению, потом началась пандемия и было сложно претворять в жизнь подписанную на саммите декларацию. Тем не менее значительный прогресс был достигнут в некоторых областях, и мы с нетерпением ждем следующего саммита Россия-Африка, который создаст платформу для углубления отношений РФ с африканскими странами.– Нигерия намерена принять участие?– Да, конечно.– На уровне президента?– Да.– Вы уже получили официальное приглашение? Где и когда будет проходить саммит?– Обычно оргкомитет решает этот вопрос вместе с Африканским союзом. Пока нам не сообщили даты и место проведения. Но консультации ведутся, на позапрошлой неделе председатель Афросоюза, президент Сенегала Маки Салл созванивался с российским президентом Владимиром Путиным. Я думаю, они обсуждали саммит, но пока не договорились о датах.– Да, сейчас есть более важные проблемы... В посольстве мы встретили много нигерийцев, живущих в России. Они не планируют уезжать из-за конфликта с Украиной?– В России много студентов из Нигерии, некоторые приезжают сюда работать. Пока все справляются. Знаете, мы сопереживаем России из-за текущей ситуации. И все живущие в России нигерийцы, будь то дипломаты, или бизнесмены, или студенты, понимают, что нужно быть в курсе ситуации в той стране, где они живут. Мы сочувствуем всем, кто пострадал из-за этой ситуации, никто бы не хотел, чтобы люди погибали. Особенно что касается России и Украины, где проживает столько русских. Я знаю, что никто не рад тому, что происходит.В плане безопасности мы посоветовали гражданами Нигерии в России быть особенно внимательными в соблюдении законов в это время, быть начеку. Но у нас пока не было никаких причин эвакуировать кого-либо из России.– Сообщалось о восьми тысячах нигерийцев на Украине, пять тысяч из которых студенты. Все ли из них были эвакуированы?– Около двух тысяч нигерийских студентов было эвакуировано из Украины, но не в Россию, а в восточноевропейские страны – Румынию, Венгрию, Польшу. Большинство из них вернулись домой в Нигерию, но некоторые остались в этих странах, рассчитывая вернуться в Украину для продолжения обучения, когда ситуация закончится.– А какая-то часть нигерийских студентов, выходит, осталась на Украине?– Да, возможно, но я не в курсе. Посольство Нигерии на Украине сделало все, чтобы обеспечить безопасность студентов и эвакуировало всех желающих.– Индийским студентам, эвакуированным с Украины, Минобрнауки РФ предложило продолжить обучение в России…– Да, мы тоже получили такое предложение от российских властей. МИД РФ проинформировал нас, что желающие остаться в России после эвакуации из Украины могут легализовать документы и поступить в российские вузы на тех же условиях, что они обучались на Украине. Минобрнауки РФ даже разослало ноту, что для студентов, которые обучались на бюджетной основе, также есть возможность обучаться на бюджете, если они хотят остаться в России. Пока никто не обратился к нам с такой просьбой. Если они хотят вернуться на Украину, это их выбор.– А много в России студентов из Нигерии?– Между РФ и Нигерией заключено соглашение по двустороннему сотрудничеству в области образования. В России обучаются где-то 500 нигерийцев, получающих стипендию.– На Украине легче получить стипендию, чем в России? С чем связано такое количество студентов из Нигерии?– Не знаю, это надо спросить у посла на Украине. Но помимо тех, кто получается стипендию, есть еще более 1500 нигерийцев, которые учатся на коммерческой основе. И они учатся очень хорошо. Мы связались с ними, когда начался кризис, чтобы удостовериться, что они в безопасности. Они сказали нам, что продолжают обучение. Некоторые вузы написали нам, к примеру, Белгородский университет сообщил нам, что нет причин для тревоги, хотя Белгород находится у границы с Украиной. Они сообщили, что студенты продолжают занятия где-то очно, где-то заочно, и заверили нас в безопасности студентов. У нас около 50 студентов в Белгородском университете.– Российское образование котируется в Нигерии?– Мы поддерживали двухстороннее сотрудничество в области образования еще во времена СССР. Некоторые нигерийцы учились здесь на инженеров и врачей и теперь работают в Нигерии. А некоторые женились здесь и остались, либо вернулись в Нигерию, но имеют здесь родственников.– Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году многие нигерийцы въехали в Россию как футбольные фанаты, по соответствующим документам, но потом остались…– Да, мы поощряем наших граждан жить где угодно, где им нравится, если они соблюдают закон. Нигерийцы очень предприимчивые, способные, они хорошо учатся, из них получаются хорошие инженеры. Несмотря на то, что им приходится учить русский язык за один год до начала занятий.– А в Нигерии негде выучить русский?– Нет, в Нигерии очень сложно выучить русский, поэтому обычно они учат уже находясь в России.– А есть какая-то статистика, сколько нигерийцев проживает в России?– Очень сложно сказать точное число, даже приблизительно. Надежной статистики нет. Кто-то регистрируется, а кто-то нет. Когда я приехал, мне сказали, что в России проживет больше 25 тысяч нигерийцев, но это не официальная статистика.– В новостях периодически звучат слова поддержки в адрес России от жителей стран Африки. В ЦАР, на Мадагаскаре даже выходят с российскими флагами на улицы… В Нигерии такого нет?– Я же в России, откуда мне знать, что там в Нигерии? У каждого свое мнение. Есть те, кто поддерживает, есть те, кто не поддерживает. У нас нет какой-то статистики по этому поводу.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, нигерия, опек, россия, африка, африканский союз