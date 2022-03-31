https://ria.ru/20220331/nigeriya-1781003968.html

Нигерия заявила о готовности продавать газ странам, где на него будет спрос

Нигерия заявила о готовности продавать газ странам, где на него будет спрос - РИА Новости, 31.03.2022

Нигерия заявила о готовности продавать газ странам, где на него будет спрос

Нигерия готова продавать свой газ любым странам, где на него будет спрос, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху, комментируя возможность... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:28

2022-03-31T09:28

2022-03-31T11:43

в мире

экономика

нигерия

россия

цены на нефть

москва

сша

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762831080_0:307:3095:2048_1920x0_80_0_0_89eac6e994e54671378825a4283b5164.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Нигерия готова продавать свой газ любым странам, где на него будет спрос, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху, комментируя возможность замены российских поставок в европейские страны в случае их отказа платить в рублях.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией."Нигерия не против продавать газ любой стране, которая захочет его купить, без какой-то дискриминации. Так что пусть они решают, какую альтернативу избрать", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Нигерия заменить российские поставки газа в Европу.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ надеется найти решение, компромиссный вариант со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за газ. Он также отметил, что Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а защищает свои интересы.Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>

https://ria.ru/20220331/gaz-1781001078.html

нигерия

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, нигерия, россия, цены на нефть, москва, сша, центральный банк рф (цб рф), сергей рябков, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)