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Нигерия заявила о готовности продавать газ странам, где на него будет спрос - РИА Новости, 31.03.2022
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Нигерия заявила о готовности продавать газ странам, где на него будет спрос
Нигерия заявила о готовности продавать газ странам, где на него будет спрос - РИА Новости, 31.03.2022
Нигерия заявила о готовности продавать газ странам, где на него будет спрос
Нигерия готова продавать свой газ любым странам, где на него будет спрос, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху, комментируя возможность... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:28
2022-03-31T11:43
в мире
экономика
нигерия
россия
цены на нефть
москва
сша
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Нигерия готова продавать свой газ любым странам, где на него будет спрос, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху, комментируя возможность замены российских поставок в европейские страны в случае их отказа платить в рублях.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией."Нигерия не против продавать газ любой стране, которая захочет его купить, без какой-то дискриминации. Так что пусть они решают, какую альтернативу избрать", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Нигерия заменить российские поставки газа в Европу.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ надеется найти решение, компромиссный вариант со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за газ. Он также отметил, что Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а защищает свои интересы.Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху &gt;&gt;
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в мире, экономика, нигерия, россия, цены на нефть, москва, сша, центральный банк рф (цб рф), сергей рябков, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:28 31.03.2022 (обновлено: 11:43 31.03.2022)
 
Нигерия заявила о готовности продавать газ странам, где на него будет спрос

Посол Нигерии в Москве Шеху: республика готова продавать газ странам, где будет спрос

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху
Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Нигерия готова продавать свой газ любым странам, где на него будет спрос, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху, комментируя возможность замены российских поставок в европейские страны в случае их отказа платить в рублях.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
09:10
Посол Нигерии оценил решение России продавать газ за рубли
"Нигерия не против продавать газ любой стране, которая захочет его купить, без какой-то дискриминации. Так что пусть они решают, какую альтернативу избрать", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Нигерия заменить российские поставки газа в Европу.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ надеется найти решение, компромиссный вариант со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за газ. Он также отметил, что Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а защищает свои интересы.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.
Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>
 
В миреЭкономикаНигерияРоссияЦены на нефтьМоскваСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сергей РябковВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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