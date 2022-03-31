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Нигерия готова рассмотреть возможность торговли с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 31.03.2022
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Нигерия готова рассмотреть возможность торговли с Россией в нацвалютах
Нигерия готова рассмотреть возможность торговли с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 31.03.2022
Нигерия готова рассмотреть возможность торговли с Россией в нацвалютах
Нигерия готова при необходимости торговать с Россией в национальных валютах, в перспективе отказ от доллара и евро может укрепить рубль и сделать его свободно... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:02
2022-03-31T11:42
в мире
нигерия
россия
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Нигерия готова при необходимости торговать с Россией в национальных валютах, в перспективе отказ от доллара и евро может укрепить рубль и сделать его свободно конвертируемой валютой, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху."Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность (торговать в национальных валютах – ред.). Если что-то понадобится, мы договоримся", - сказал он."Возможно, перспектива торговли с Россией без доллара и евро откроет для России возможности укрепить свою валюту, и рубль станет свободно конвертируемой валютой. Мы подождем и увидим", - сказал он.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху &gt;&gt;
https://ria.ru/20220330/valyuta-1780933928.html
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в мире, нигерия, россия
09:02 31.03.2022 (обновлено: 11:42 31.03.2022)
 
Нигерия готова рассмотреть возможность торговли с Россией в нацвалютах

Посол Нигерии Шеху: страна готова рассмотреть возможность торговли с Россией в нацвалютах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Нигерия готова при необходимости торговать с Россией в национальных валютах, в перспективе отказ от доллара и евро может укрепить рубль и сделать его свободно конвертируемой валютой, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.
"Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность (торговать в национальных валютах – ред.). Если что-то понадобится, мы договоримся", - сказал он.
"Возможно, перспектива торговли с Россией без доллара и евро откроет для России возможности укрепить свою валюту, и рубль станет свободно конвертируемой валютой. Мы подождем и увидим", - сказал он.
Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 17:58
ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валюты для импортеров и компаний
 
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