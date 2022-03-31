https://ria.ru/20220331/nigeriya-1781000120.html
Нигерия готова рассмотреть возможность торговли с Россией в нацвалютах
Нигерия готова рассмотреть возможность торговли с Россией в нацвалютах - РИА Новости, 31.03.2022
Нигерия готова рассмотреть возможность торговли с Россией в нацвалютах
Нигерия готова при необходимости торговать с Россией в национальных валютах, в перспективе отказ от доллара и евро может укрепить рубль и сделать его свободно... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:02
2022-03-31T09:02
2022-03-31T11:42
в мире
нигерия
россия
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Нигерия готова при необходимости торговать с Россией в национальных валютах, в перспективе отказ от доллара и евро может укрепить рубль и сделать его свободно конвертируемой валютой, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху."Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность (торговать в национальных валютах – ред.). Если что-то понадобится, мы договоримся", - сказал он."Возможно, перспектива торговли с Россией без доллара и евро откроет для России возможности укрепить свою валюту, и рубль станет свободно конвертируемой валютой. Мы подождем и увидим", - сказал он.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, россия
09:02 31.03.2022 (обновлено: 11:42 31.03.2022)
Нигерия готова рассмотреть возможность торговли с Россией в нацвалютах
Посол Нигерии Шеху: страна готова рассмотреть возможность торговли с Россией в нацвалютах