https://ria.ru/20220331/mintsifry-1781053978.html

Шадаев оценил идею перевода критической инфраструктуры на российское ПО

Шадаев оценил идею перевода критической инфраструктуры на российское ПО - РИА Новости, 31.03.2022

Шадаев оценил идею перевода критической инфраструктуры на российское ПО

Россия способна за три года перевести всю критическую инфраструктуру на отечественное ПО, для этого необходим планомерный и системный подход, заявил РИА Новости РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:08

2022-03-31T13:08

2022-03-31T13:08

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия способна за три года перевести всю критическую инфраструктуру на отечественное ПО, для этого необходим планомерный и системный подход, заявил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев.В среду президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено."Да, конечно, это возможно. Если этим заниматься планомерно и системно. ...Я особо проблемы в этом не вижу", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.По словам министра, переход затронет все значимые объекты, которые есть в каждой отрасли.

https://ria.ru/20220329/kiberagressiya-1780643079.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев