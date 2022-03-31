https://ria.ru/20220331/maslo-1781053753.html
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт подсолнечного масла
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт подсолнечного масла - РИА Новости, 31.03.2022
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт подсолнечного масла
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт из РФ подсолнечного масла и шрота с 15 апреля по 31 августа этого года, а также запрет на вывоз семян... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:05
2022-03-31T13:05
2022-03-31T13:13
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт из РФ подсолнечного масла и шрота с 15 апреля по 31 августа этого года, а также запрет на вывоз семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа, сообщает Минсельхоз РФ."Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки... Минсельхоз предложил следующие меры: ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объеме 1,5 миллиона тонн) и шрота (700 тысяч тонн) с 15 апреля по 31 августа 2022 года. Предусматривается их распределение между производителями по историческому принципу" - говорится в сообщении.Поддержано предложение Минсельхоза и об установлении временного запрета на экспорт подсолнечника и рапса. "Установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года", - добавляется в сообщении.Кроме того, поддержано предложение ограничить число пунктов пропуска, через которые возможен вывоз данной продукции. "Для соевого шрота предлагается сохранить только морской пункт пропуска в Калининградской области, а для сои - пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе", - поясняет ведомство.В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию, отмечает Минсельхоз. Эти решения направлены на "защиту внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки". "Данный комплекс мер исключит возможность дефицита, а также резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в России", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220329/natsenki-1780764455.html
https://ria.ru/20220331/maslo-1781014591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
13:05 31.03.2022 (обновлено: 13:13 31.03.2022)
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт подсолнечного масла
Минсельхоз: таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт подсолнечного масла из России
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт из РФ подсолнечного масла и шрота с 15 апреля по 31 августа этого года, а также запрет на вывоз семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа, сообщает Минсельхоз РФ.
"Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки... Минсельхоз
предложил следующие меры: ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объеме 1,5 миллиона тонн) и шрота (700 тысяч тонн) с 15 апреля по 31 августа 2022 года. Предусматривается их распределение между производителями по историческому принципу" - говорится в сообщении.
Поддержано предложение Минсельхоза и об установлении временного запрета на экспорт подсолнечника и рапса. "Установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года", - добавляется в сообщении.
Кроме того, поддержано предложение ограничить число пунктов пропуска, через которые возможен вывоз данной продукции. "Для соевого шрота предлагается сохранить только морской пункт пропуска в Калининградской области
, а для сои - пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе", - поясняет ведомство.
В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию, отмечает Минсельхоз. Эти решения направлены на "защиту внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки". "Данный комплекс мер исключит возможность дефицита, а также резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в России", - подчеркнули в ведомстве.