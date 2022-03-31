https://ria.ru/20220331/maslo-1781053753.html

Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт подсолнечного масла

Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт подсолнечного масла - РИА Новости, 31.03.2022

Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт подсолнечного масла

Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт из РФ подсолнечного масла и шрота с 15 апреля по 31 августа этого года, а также запрет на вывоз семян... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:05

2022-03-31T13:05

2022-03-31T13:13

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт из РФ подсолнечного масла и шрота с 15 апреля по 31 августа этого года, а также запрет на вывоз семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа, сообщает Минсельхоз РФ."Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки... Минсельхоз предложил следующие меры: ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объеме 1,5 миллиона тонн) и шрота (700 тысяч тонн) с 15 апреля по 31 августа 2022 года. Предусматривается их распределение между производителями по историческому принципу" - говорится в сообщении.Поддержано предложение Минсельхоза и об установлении временного запрета на экспорт подсолнечника и рапса. "Установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года", - добавляется в сообщении.Кроме того, поддержано предложение ограничить число пунктов пропуска, через которые возможен вывоз данной продукции. "Для соевого шрота предлагается сохранить только морской пункт пропуска в Калининградской области, а для сои - пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе", - поясняет ведомство.В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию, отмечает Минсельхоз. Эти решения направлены на "защиту внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки". "Данный комплекс мер исключит возможность дефицита, а также резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в России", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220329/natsenki-1780764455.html

https://ria.ru/20220331/maslo-1781014591.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия