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Земмур обвинил Макрона в скандальном подчинении США - РИА Новости, 31.03.2022
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Земмур обвинил Макрона в скандальном подчинении США
Земмур обвинил Макрона в скандальном подчинении США - РИА Новости, 31.03.2022
Земмур обвинил Макрона в скандальном подчинении США
Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур обвинил в скандальном подчинении США президента страны Эммануэля Макрона, который бесплатно... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:19
2022-03-31T16:19
в мире
эммануэль макрон
сша
франция
mckinsey
эрик земмур
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур обвинил в скандальном подчинении США президента страны Эммануэля Макрона, который бесплатно пользовался услугами американской консалтинговой фирмы McKinsey в ходе предвыборной кампании в 2017 году."Эммануэль Макрон - это государственный скандал... Макрон использовал около двадцати консультантов (американской консалтинговой фирмы) McKinsey во время своей предвыборной кампании в 2017 году. И они работали бесплатно", - заявил Земмур в четверг в эфире радиостанции RTL.Он отметил, что консультанты McKinsey нелегально работали на Макрона, который был тогда кандидатом в президенты Франции."McKinsey – это американская организация, то есть мы передаем им информацию, например, относительно здравоохранения или государства, зная, что американское правительство не гнушается использовать данные, которыми обладают крупные компании США... Поэтому я обвиняю Эммануля Макрона в скандальном подчинении американцам", - подчеркнул кандидат.17 марта Сенат Франции опубликовал результаты расследования о возросшем влиянии иностранных консалтинговых фирм на государственную политику. Среди них - американская компания McKinsey, которая, в частности, консультировала французское правительство по поводу кампании по вакцинации и не платила налоги в период с 2011 по 2020 годы.
https://ria.ru/20220315/makron-1778191093.html
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в мире, эммануэль макрон, сша, франция, mckinsey, эрик земмур
16:19 31.03.2022
 
Земмур обвинил Макрона в скандальном подчинении США

Кандидат в президенты Франции Земмур обвинил Макрона в скандальном подчинении США

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур обвинил в скандальном подчинении США президента страны Эммануэля Макрона, который бесплатно пользовался услугами американской консалтинговой фирмы McKinsey в ходе предвыборной кампании в 2017 году.
"Эммануэль Макрон - это государственный скандал... Макрон использовал около двадцати консультантов (американской консалтинговой фирмы) McKinsey во время своей предвыборной кампании в 2017 году. И они работали бесплатно", - заявил Земмур в четверг в эфире радиостанции RTL.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:55
Во Франции заявили, что Макрон использует украинский кризис себе на пользу
Он отметил, что консультанты McKinsey нелегально работали на Макрона, который был тогда кандидатом в президенты Франции.
"McKinsey – это американская организация, то есть мы передаем им информацию, например, относительно здравоохранения или государства, зная, что американское правительство не гнушается использовать данные, которыми обладают крупные компании США... Поэтому я обвиняю Эммануля Макрона в скандальном подчинении американцам", - подчеркнул кандидат.
17 марта Сенат Франции опубликовал результаты расследования о возросшем влиянии иностранных консалтинговых фирм на государственную политику. Среди них - американская компания McKinsey, которая, в частности, консультировала французское правительство по поводу кампании по вакцинации и не платила налоги в период с 2011 по 2020 годы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 16:09
Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков
 
В миреЭммануэль МакронСШАФранцияMcKinseyЭрик Земмур
 
 
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