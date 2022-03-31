Земмур обвинил Макрона в скандальном подчинении США
Кандидат в президенты Франции Земмур обвинил Макрона в скандальном подчинении США
Президент Франции Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур обвинил в скандальном подчинении США президента страны Эммануэля Макрона, который бесплатно пользовался услугами американской консалтинговой фирмы McKinsey в ходе предвыборной кампании в 2017 году.
"Эммануэль Макрон - это государственный скандал... Макрон использовал около двадцати консультантов (американской консалтинговой фирмы) McKinsey во время своей предвыборной кампании в 2017 году. И они работали бесплатно", - заявил Земмур в четверг в эфире радиостанции RTL.
Он отметил, что консультанты McKinsey нелегально работали на Макрона, который был тогда кандидатом в президенты Франции.
"McKinsey – это американская организация, то есть мы передаем им информацию, например, относительно здравоохранения или государства, зная, что американское правительство не гнушается использовать данные, которыми обладают крупные компании США... Поэтому я обвиняю Эммануля Макрона в скандальном подчинении американцам", - подчеркнул кандидат.
17 марта Сенат Франции опубликовал результаты расследования о возросшем влиянии иностранных консалтинговых фирм на государственную политику. Среди них - американская компания McKinsey, которая, в частности, консультировала французское правительство по поводу кампании по вакцинации и не платила налоги в период с 2011 по 2020 годы.
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