https://ria.ru/20220331/makron-1781114614.html

Земмур обвинил Макрона в скандальном подчинении США

Земмур обвинил Макрона в скандальном подчинении США - РИА Новости, 31.03.2022

Земмур обвинил Макрона в скандальном подчинении США

Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур обвинил в скандальном подчинении США президента страны Эммануэля Макрона, который бесплатно... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:19

2022-03-31T16:19

2022-03-31T16:19

в мире

эммануэль макрон

сша

франция

mckinsey

эрик земмур

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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур обвинил в скандальном подчинении США президента страны Эммануэля Макрона, который бесплатно пользовался услугами американской консалтинговой фирмы McKinsey в ходе предвыборной кампании в 2017 году."Эммануэль Макрон - это государственный скандал... Макрон использовал около двадцати консультантов (американской консалтинговой фирмы) McKinsey во время своей предвыборной кампании в 2017 году. И они работали бесплатно", - заявил Земмур в четверг в эфире радиостанции RTL.Он отметил, что консультанты McKinsey нелегально работали на Макрона, который был тогда кандидатом в президенты Франции."McKinsey – это американская организация, то есть мы передаем им информацию, например, относительно здравоохранения или государства, зная, что американское правительство не гнушается использовать данные, которыми обладают крупные компании США... Поэтому я обвиняю Эммануля Макрона в скандальном подчинении американцам", - подчеркнул кандидат.17 марта Сенат Франции опубликовал результаты расследования о возросшем влиянии иностранных консалтинговых фирм на государственную политику. Среди них - американская компания McKinsey, которая, в частности, консультировала французское правительство по поводу кампании по вакцинации и не платила налоги в период с 2011 по 2020 годы.

https://ria.ru/20220315/makron-1778191093.html

https://ria.ru/20220322/produkty-1779471918.html

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Ольга Маркова

в мире, эммануэль макрон, сша, франция, mckinsey, эрик земмур