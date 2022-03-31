https://ria.ru/20220331/magnit-1781038018.html
"Магнит" запустит в Москве собственную курьерскую экспресс-доставку
"Магнит" запустит в Москве собственную курьерскую экспресс-доставку - РИА Новости, 31.03.2022
"Магнит" запустит в Москве собственную курьерскую экспресс-доставку
Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" запускает в Москве собственную курьерскую доставку за 60 минут, сообщает компания. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:03
2022-03-31T12:03
2022-03-31T12:03
экономика
технологии
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" запускает в Москве собственную курьерскую доставку за 60 минут, сообщает компания.Уточняется, что сначала будет запущено тестирование в одном районе Москвы, если оно пройдет успешно, то компания планирует запустить сервис еще в нескольких других районах города, с наиболее высокой плотностью заказов."Магнит" начал тестировать в Москве экспресс-доставку за 60 минут силами собственных курьеров. На первом этапе пул курьеров будет ограничен десятком доставщиков, а сервис будет работать только в столичном районе Бирюлево, где расположен один из дарксторов компании. ... Пилот продлится несколько недель, в течение которых компания протестирует операционную модель, технические аспекты сервиса, а также оценит эффективность", - говорится в сообщении.Предполагается, что в рамках пилота курьеры "Магнита" смогут обрабатывать до 200 заказов в сутки. Параллельно с ними осуществлять доставку онлайн-заказов из приложения "Магнит Доставка" будут и партнеры компании."Старт собственной курьерской доставки - важный элемент развития нашего предложения в интернете ... Наши курьеры появятся только там, где плотность заказов находится на уровне, обеспечивающем выполнение достаточно жестких критериев эффективности. Сегодня таким параметрам соответствуют несколько районов Москвы, не исключаю, что в этом году мы начнем пилотировать собственный сервис и в Санкт-Петербурге. У нас нет задачи запустить собственную доставку повсеместно", - подчеркнула операционный директор по электронной коммерции "Магнита" Ксения Пушкарская.
https://ria.ru/20220325/dostavka-1780009725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, москва, санкт-петербург
"Магнит" запустит в Москве собственную курьерскую экспресс-доставку
"Магнит" запустит в Москве собственную курьерскую экспресс-доставку за 60 минут
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" запускает в Москве собственную курьерскую доставку за 60 минут, сообщает компания.
Уточняется, что сначала будет запущено тестирование в одном районе Москвы, если оно пройдет успешно, то компания планирует запустить сервис еще в нескольких других районах города, с наиболее высокой плотностью заказов.
"Магнит" начал тестировать в Москве
экспресс-доставку за 60 минут силами собственных курьеров. На первом этапе пул курьеров будет ограничен десятком доставщиков, а сервис будет работать только в столичном районе Бирюлево, где расположен один из дарксторов компании. ... Пилот продлится несколько недель, в течение которых компания протестирует операционную модель, технические аспекты сервиса, а также оценит эффективность", - говорится в сообщении.
Предполагается, что в рамках пилота курьеры "Магнита" смогут обрабатывать до 200 заказов в сутки. Параллельно с ними осуществлять доставку онлайн-заказов из приложения "Магнит Доставка" будут и партнеры компании.
"Старт собственной курьерской доставки - важный элемент развития нашего предложения в интернете ... Наши курьеры появятся только там, где плотность заказов находится на уровне, обеспечивающем выполнение достаточно жестких критериев эффективности. Сегодня таким параметрам соответствуют несколько районов Москвы, не исключаю, что в этом году мы начнем пилотировать собственный сервис и в Санкт-Петербурге
. У нас нет задачи запустить собственную доставку повсеместно", - подчеркнула операционный директор по электронной коммерции "Магнита" Ксения Пушкарская.