https://ria.ru/20220331/magnit-1781038018.html

"Магнит" запустит в Москве собственную курьерскую экспресс-доставку

"Магнит" запустит в Москве собственную курьерскую экспресс-доставку - РИА Новости, 31.03.2022

"Магнит" запустит в Москве собственную курьерскую экспресс-доставку

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" запускает в Москве собственную курьерскую доставку за 60 минут, сообщает компания. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:03

2022-03-31T12:03

2022-03-31T12:03

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технологии

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санкт-петербург

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" запускает в Москве собственную курьерскую доставку за 60 минут, сообщает компания.Уточняется, что сначала будет запущено тестирование в одном районе Москвы, если оно пройдет успешно, то компания планирует запустить сервис еще в нескольких других районах города, с наиболее высокой плотностью заказов."Магнит" начал тестировать в Москве экспресс-доставку за 60 минут силами собственных курьеров. На первом этапе пул курьеров будет ограничен десятком доставщиков, а сервис будет работать только в столичном районе Бирюлево, где расположен один из дарксторов компании. ... Пилот продлится несколько недель, в течение которых компания протестирует операционную модель, технические аспекты сервиса, а также оценит эффективность", - говорится в сообщении.Предполагается, что в рамках пилота курьеры "Магнита" смогут обрабатывать до 200 заказов в сутки. Параллельно с ними осуществлять доставку онлайн-заказов из приложения "Магнит Доставка" будут и партнеры компании."Старт собственной курьерской доставки - важный элемент развития нашего предложения в интернете ... Наши курьеры появятся только там, где плотность заказов находится на уровне, обеспечивающем выполнение достаточно жестких критериев эффективности. Сегодня таким параметрам соответствуют несколько районов Москвы, не исключаю, что в этом году мы начнем пилотировать собственный сервис и в Санкт-Петербурге. У нас нет задачи запустить собственную доставку повсеместно", - подчеркнула операционный директор по электронной коммерции "Магнита" Ксения Пушкарская.

https://ria.ru/20220325/dostavka-1780009725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, москва, санкт-петербург