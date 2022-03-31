"Авито" заявляет, что продажа лекарств на его площадке невозможна
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Интернет-сервис "Авито" заявил, что продажа лекарственных средств на его платформе невозможна, подобные объявления блокируются.
Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев ранее в четверг заявил, что фиксируются случаи продажи лекарств через "Авито". Он напомнил, что это фактически уголовное преступление.
"Через "Авито" запрещено продавать лекарства. Такие объявления нельзя разместить на площадке. Их нельзя запостить из-за автомодерации. Если кто-то использует уловки для попыток размещения - объявление будет очень быстро обнаружено алгоритмами искусственного интеллекта и командой ручной модерации и немедленно заблокировано", - прокомментировали в интернет-сервисе.
"Авито" - интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний.
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