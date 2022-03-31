https://ria.ru/20220331/lekarstva-1781127447.html

"Авито" заявляет, что продажа лекарств на его площадке невозможна

"Авито" заявляет, что продажа лекарств на его площадке невозможна - РИА Новости, 31.03.2022

"Авито" заявляет, что продажа лекарств на его площадке невозможна

Интернет-сервис "Авито" заявил, что продажа лекарственных средств на его платформе невозможна, подобные объявления блокируются. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:00

2022-03-31T17:00

2022-03-31T17:00

общество

технологии

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авито

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Интернет-сервис "Авито" заявил, что продажа лекарственных средств на его платформе невозможна, подобные объявления блокируются.Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев ранее в четверг заявил, что фиксируются случаи продажи лекарств через "Авито". Он напомнил, что это фактически уголовное преступление."Авито" - интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний.

https://ria.ru/20220331/avito-safety-1780815381.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, технологии, россия, авито