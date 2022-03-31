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"Авито" заявляет, что продажа лекарств на его площадке невозможна - РИА Новости, 31.03.2022
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"Авито" заявляет, что продажа лекарств на его площадке невозможна
"Авито" заявляет, что продажа лекарств на его площадке невозможна - РИА Новости, 31.03.2022
"Авито" заявляет, что продажа лекарств на его площадке невозможна
Интернет-сервис "Авито" заявил, что продажа лекарственных средств на его платформе невозможна, подобные объявления блокируются. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:00
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общество
технологии
россия
авито
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Интернет-сервис "Авито" заявил, что продажа лекарственных средств на его платформе невозможна, подобные объявления блокируются.Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев ранее в четверг заявил, что фиксируются случаи продажи лекарств через "Авито". Он напомнил, что это фактически уголовное преступление."Авито" - интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний.
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общество, технологии, россия, авито
17:00 31.03.2022
 

"Авито" заявляет, что продажа лекарств на его площадке невозможна

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Интернет-сервис "Авито" заявил, что продажа лекарственных средств на его платформе невозможна, подобные объявления блокируются.
Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев ранее в четверг заявил, что фиксируются случаи продажи лекарств через "Авито". Он напомнил, что это фактически уголовное преступление.
"Через "Авито" запрещено продавать лекарства. Такие объявления нельзя разместить на площадке. Их нельзя запостить из-за автомодерации. Если кто-то использует уловки для попыток размещения - объявление будет очень быстро обнаружено алгоритмами искусственного интеллекта и командой ручной модерации и немедленно заблокировано", - прокомментировали в интернет-сервисе.
"Авито" - интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний.
Авито тест безопасность - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
10:03
Правила безопасности вселенной Авито Онлайн так прочно вошел в нашу жизнь, что знать правила цифровой безопасности стало так же важно, как мыть руки перед едой. Крупные и ответственные компании вкладывают огромные средства в защиту платформ, но важно и самому быть начеку. Узнай, насколько хорошо ты умеешь отличать честные предложения от подозрительных
 
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