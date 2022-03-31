https://ria.ru/20220331/minzdrav-1781075981.html

Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито"

Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито" - РИА Новости, 31.03.2022

Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито"

Случаи продажи лекарств через "Авито" появились в России, фактически это уголовное преступление, такая реализация препаратов может быть опасна для покупателей,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:19

2022-03-31T14:19

2022-03-31T14:19

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Случаи продажи лекарств через "Авито" появились в России, фактически это уголовное преступление, такая реализация препаратов может быть опасна для покупателей, так как не исключено распространение фальсификата, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.Он отметил, что в легальных аптечных сетях фальсификата в настоящее время фактически нет благодаря внедрению системы маркировки лекарственных препаратов.

https://ria.ru/20220331/lekarstva-1781069293.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество