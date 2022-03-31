https://ria.ru/20220331/minzdrav-1781075981.html
Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито"
Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито" - РИА Новости, 31.03.2022
Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито"
Случаи продажи лекарств через "Авито" появились в России, фактически это уголовное преступление, такая реализация препаратов может быть опасна для покупателей,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:19
2022-03-31T14:19
2022-03-31T14:19
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Случаи продажи лекарств через "Авито" появились в России, фактически это уголовное преступление, такая реализация препаратов может быть опасна для покупателей, так как не исключено распространение фальсификата, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.Он отметил, что в легальных аптечных сетях фальсификата в настоящее время фактически нет благодаря внедрению системы маркировки лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20220331/lekarstva-1781069293.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито"
Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито", это преступление
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Случаи продажи лекарств через "Авито" появились в России, фактически это уголовное преступление, такая реализация препаратов может быть опасна для покупателей, так как не исключено распространение фальсификата, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Мы видим ситуацию, когда лекарства стали продаваться через "Авито". Это фактически уголовное преступление, как реализация лекарственных средств вне аптеки, вне лицензируемого юридического лица… Любые серые схемы продажи лекарственных препаратов, конечно, идут рука об руку с распространением фальсификата", - сказал Глаголев в ходе выступления в ОНФ.
Он отметил, что в легальных аптечных сетях фальсификата в настоящее время фактически нет благодаря внедрению системы маркировки лекарственных препаратов.