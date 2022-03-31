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Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито" - РИА Новости, 31.03.2022
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Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито"
Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито" - РИА Новости, 31.03.2022
Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито"
Случаи продажи лекарств через "Авито" появились в России, фактически это уголовное преступление, такая реализация препаратов может быть опасна для покупателей,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:19
2022-03-31T14:19
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Случаи продажи лекарств через "Авито" появились в России, фактически это уголовное преступление, такая реализация препаратов может быть опасна для покупателей, так как не исключено распространение фальсификата, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.Он отметил, что в легальных аптечных сетях фальсификата в настоящее время фактически нет благодаря внедрению системы маркировки лекарственных препаратов.
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общество, здоровье - общество
14:19 31.03.2022
 
Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито"

Минздрав отметил случаи продажи лекарств через "Авито", это преступление

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Случаи продажи лекарств через "Авито" появились в России, фактически это уголовное преступление, такая реализация препаратов может быть опасна для покупателей, так как не исключено распространение фальсификата, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Мы видим ситуацию, когда лекарства стали продаваться через "Авито". Это фактически уголовное преступление, как реализация лекарственных средств вне аптеки, вне лицензируемого юридического лица… Любые серые схемы продажи лекарственных препаратов, конечно, идут рука об руку с распространением фальсификата", - сказал Глаголев в ходе выступления в ОНФ.
Он отметил, что в легальных аптечных сетях фальсификата в настоящее время фактически нет благодаря внедрению системы маркировки лекарственных препаратов.
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
13:59
В Карелии создали полугодовой запас жизненно необходимых лекарств
 
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