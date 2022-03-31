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В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут на майские праздники - РИА Новости, 31.03.2022
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Туризм
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В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут на майские праздники
В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут на майские праздники - РИА Новости, 31.03.2022
В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут на майские праздники
На Кубани ожидают около 600 тысяч туристов на майские праздники, сообщил заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель в рамках... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:14
2022-03-31T13:14
туризм
туризм
дмитрий чернышенко
зарина догузова
краснодарский край
россия
новости - туризм
туристы
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СОЧИ, 31 мар – РИА Новости. На Кубани ожидают около 600 тысяч туристов на майские праздники, сообщил заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель в рамках онлайн-конференции правительства России.С 1 по 11 мая 2021 года курорты этого региона посетили более 680 тысяч туристов, что на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года.При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации, цифры турпотока в текущем году являются нормативным показателем для праздничных выходных. Кроме того, по словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, ключевая нагрузка в 2022 году будет возложена на юг России, где, по прогнозам экспертов, за пять месяцев отдохнут около восьми миллионов человек.
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туризм, дмитрий чернышенко, зарина догузова, краснодарский край, россия, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
13:14 31.03.2022
 
В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут на майские праздники

Власти Краснодарского края ожидают 600 тысяч туристов на майские каникулы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушки фотографируются на набережной в Геленджике
Девушки фотографируются на набережной в Геленджике - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 31 мар – РИА Новости. На Кубани ожидают около 600 тысяч туристов на майские праздники, сообщил заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель в рамках онлайн-конференции правительства России.
С 1 по 11 мая 2021 года курорты этого региона посетили более 680 тысяч туристов, что на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года.
При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации, цифры турпотока в текущем году являются нормативным показателем для праздничных выходных.
Кроме того, по словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, ключевая нагрузка в 2022 году будет возложена на юг России, где, по прогнозам экспертов, за пять месяцев отдохнут около восьми миллионов человек.
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ТуризмТуризмДмитрий ЧернышенкоЗарина ДогузоваКраснодарский крайРоссияНовости - Туризмтуристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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