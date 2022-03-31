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В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут на майские праздники

В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут на майские праздники - РИА Новости, 31.03.2022

В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут на майские праздники

На Кубани ожидают около 600 тысяч туристов на майские праздники, сообщил заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель в рамках... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:14

2022-03-31T13:14

2022-03-31T13:14

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СОЧИ, 31 мар – РИА Новости. На Кубани ожидают около 600 тысяч туристов на майские праздники, сообщил заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Руппель в рамках онлайн-конференции правительства России.С 1 по 11 мая 2021 года курорты этого региона посетили более 680 тысяч туристов, что на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года.При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации, цифры турпотока в текущем году являются нормативным показателем для праздничных выходных. Кроме того, по словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, ключевая нагрузка в 2022 году будет возложена на юг России, где, по прогнозам экспертов, за пять месяцев отдохнут около восьми миллионов человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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