https://ria.ru/20220331/koreya-1781006681.html

В МИД рассказали о помощи застрявшим в Южной Корее приморцам

В МИД рассказали о помощи застрявшим в Южной Корее приморцам - РИА Новости, 31.03.2022

В МИД рассказали о помощи застрявшим в Южной Корее приморцам

Представительство МИД во Владивостоке помогает информационно приморцам, застрявшим в Южной Корее из-за приостановки рейсов из Сеула в Россию, многие из них... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:45

2022-03-31T09:45

2022-03-31T09:45

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

южная корея

владивосток

москва

стамбул

korean air

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Представительство МИД во Владивостоке помогает информационно приморцам, застрявшим в Южной Корее из-за приостановки рейсов из Сеула в Россию, многие из них вылетели на родину через Стамбул, рассказал РИА Новости руководитель представительства Андрей Броварец.Ранее южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и отправку рейсов из Владивостока в Сеул. Korean Air также сообщила о приостановке рейсов в Москву.Броварец рассказал, что в представительство поступают отдельные обращения жителей Приморья, которые застряли в Южной Корее."Представительство МИД и консульство оказывают помощь, информируют (о возможностях вылета). Так, многие приморцы вылетели из Южной Кореи через Стамбул. Это и туристы, и люди, которые находились на лечении в Корее", - сказал Броварец.

https://ria.ru/20220323/yuzhnayakoreya-1779611733.html

южная корея

владивосток

москва

стамбул

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), южная корея, владивосток, москва, стамбул, korean air