Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о помощи застрявшим в Южной Корее приморцам - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/koreya-1781006681.html
В МИД рассказали о помощи застрявшим в Южной Корее приморцам
В МИД рассказали о помощи застрявшим в Южной Корее приморцам - РИА Новости, 31.03.2022
В МИД рассказали о помощи застрявшим в Южной Корее приморцам
Представительство МИД во Владивостоке помогает информационно приморцам, застрявшим в Южной Корее из-за приостановки рейсов из Сеула в Россию, многие из них... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:45
2022-03-31T09:45
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
южная корея
владивосток
москва
стамбул
korean air
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747863028_0:162:3145:1931_1920x0_80_0_0_e68283ec5f89895b843a66975ed6d10e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Представительство МИД во Владивостоке помогает информационно приморцам, застрявшим в Южной Корее из-за приостановки рейсов из Сеула в Россию, многие из них вылетели на родину через Стамбул, рассказал РИА Новости руководитель представительства Андрей Броварец.Ранее южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и отправку рейсов из Владивостока в Сеул. Korean Air также сообщила о приостановке рейсов в Москву.Броварец рассказал, что в представительство поступают отдельные обращения жителей Приморья, которые застряли в Южной Корее."Представительство МИД и консульство оказывают помощь, информируют (о возможностях вылета). Так, многие приморцы вылетели из Южной Кореи через Стамбул. Это и туристы, и люди, которые находились на лечении в Корее", - сказал Броварец.
https://ria.ru/20220323/yuzhnayakoreya-1779611733.html
южная корея
владивосток
москва
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747863028_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_e9bc6d12998e719b14329f6e7e512189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), южная корея, владивосток, москва, стамбул, korean air
09:45 31.03.2022
 
В МИД рассказали о помощи застрявшим в Южной Корее приморцам

Представительство МИД: застрявшие в Южной Корее приморцы вылетели на родину через Стамбул

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗолотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Представительство МИД во Владивостоке помогает информационно приморцам, застрявшим в Южной Корее из-за приостановки рейсов из Сеула в Россию, многие из них вылетели на родину через Стамбул, рассказал РИА Новости руководитель представительства Андрей Броварец.
Ранее южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и отправку рейсов из Владивостока в Сеул. Korean Air также сообщила о приостановке рейсов в Москву.
Пара катается на тандеме в парке в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 13:49Туризм
Южная Корея возвращает безвизовый въезд для россиян
Броварец рассказал, что в представительство поступают отдельные обращения жителей Приморья, которые застряли в Южной Корее.
"Представительство МИД и консульство оказывают помощь, информируют (о возможностях вылета). Так, многие приморцы вылетели из Южной Кореи через Стамбул. Это и туристы, и люди, которые находились на лечении в Корее", - сказал Броварец.
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Южная КореяВладивостокМоскваСтамбулKorean Air
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала