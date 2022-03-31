https://ria.ru/20220331/koreya-1781006681.html
В МИД рассказали о помощи застрявшим в Южной Корее приморцам
В МИД рассказали о помощи застрявшим в Южной Корее приморцам - РИА Новости, 31.03.2022
В МИД рассказали о помощи застрявшим в Южной Корее приморцам
Представительство МИД во Владивостоке помогает информационно приморцам, застрявшим в Южной Корее из-за приостановки рейсов из Сеула в Россию, многие из них... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:45
2022-03-31T09:45
2022-03-31T09:45
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
южная корея
владивосток
москва
стамбул
korean air
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747863028_0:162:3145:1931_1920x0_80_0_0_e68283ec5f89895b843a66975ed6d10e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Представительство МИД во Владивостоке помогает информационно приморцам, застрявшим в Южной Корее из-за приостановки рейсов из Сеула в Россию, многие из них вылетели на родину через Стамбул, рассказал РИА Новости руководитель представительства Андрей Броварец.Ранее южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов и отправку рейсов из Владивостока в Сеул. Korean Air также сообщила о приостановке рейсов в Москву.Броварец рассказал, что в представительство поступают отдельные обращения жителей Приморья, которые застряли в Южной Корее."Представительство МИД и консульство оказывают помощь, информируют (о возможностях вылета). Так, многие приморцы вылетели из Южной Кореи через Стамбул. Это и туристы, и люди, которые находились на лечении в Корее", - сказал Броварец.
https://ria.ru/20220323/yuzhnayakoreya-1779611733.html
южная корея
владивосток
москва
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747863028_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_e9bc6d12998e719b14329f6e7e512189.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), южная корея, владивосток, москва, стамбул, korean air
В МИД рассказали о помощи застрявшим в Южной Корее приморцам
Представительство МИД: застрявшие в Южной Корее приморцы вылетели на родину через Стамбул