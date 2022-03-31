https://ria.ru/20220331/komissiya-1781039150.html
Яровая рассказала о создании рабочих групп по биолабораториям на Украине
Яровая рассказала о создании рабочих групп по биолабораториям на Украине - РИА Новости, 31.03.2022
Яровая рассказала о создании рабочих групп по биолабораториям на Украине
Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию фактов деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая по итогам первого заседания заявила, что было... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:09
2022-03-31T12:09
2022-03-31T13:50
ирина яровая
в мире
госдума рф
вячеслав володин
виктория нуланд
сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию фактов деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая по итогам первого заседания заявила, что было сформировано четыре рабочие группы, комиссия детально изучит все документы и даст оценки."Те документы первичные, которые были сегодня презентованы (Минобороны РФ - ред.), они будут нами детально изучаться и оцениваться", - отметила она.Яровая подчеркнула, что комиссия ставит цель дать экспертную и научную оценку фактам по деятельности биолабораторий на Украине."Мы сегодня приняли регламент, мы создали четыре рабочие группы, которые, в соответствии с регламентом, будут выполнять поручения и детально исследовать каждый эпизод, факт и документ", - добавила она.Как уточняется на сайте Госдумы, созданы следующие рабочие группы: по вопросам медико-биологического анализа и оценки деятельности биологических лабораторий на территории Украины, по вопросам международно-правовой оценки деятельности биологических лабораторий, по проведению анализа и прогнозирования военных и террористических рисков и угроз в связи с организацией деятельности биологических лабораторий и по вопросам научного и информационного анализа.По итогам первого заседания комиссии Ирина Яровая также отметила, что проводившиеся украинской стороной исследования будут оцениваться как несущие угрозу России, самой Украине, а также мировому сообществу."Исследования, которые проводились на территории Украины мы будем оценивать с участием представителей науки и экспертов как исследования, представляющие высокий уровень рисков и угроз для России, для самой Украины и мирового сообщества", - подчеркнула она.Госдума и Совфед на прошлой неделе приняли постановление о создании совместной комиссии для расследования фактов о деятельности биологических лабораторий на Украине. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что в рамках этого расследования одной из первых должна быть опрошена замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781037509.html
https://ria.ru/20220331/biooruzhie-1781041226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина яровая, в мире, госдума рф, вячеслав володин, виктория нуланд, сша, украина, совет федерации рф, россия
12:09 31.03.2022 (обновлено: 13:50 31.03.2022)
Яровая рассказала о создании рабочих групп по биолабораториям на Украине
Депутат Госдумы Яровая: по вопросу биолабораторий на Украине созданы четыре рабочие группы
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию фактов деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая по итогам первого заседания заявила, что было сформировано четыре рабочие группы, комиссия детально изучит все документы и даст оценки.
"Те документы первичные, которые были сегодня презентованы (Минобороны РФ - ред.), они будут нами детально изучаться и оцениваться", - отметила она.
Яровая подчеркнула, что комиссия ставит цель дать экспертную и научную оценку фактам по деятельности биолабораторий на Украине
.
"Мы сегодня приняли регламент, мы создали четыре рабочие группы, которые, в соответствии с регламентом, будут выполнять поручения и детально исследовать каждый эпизод, факт и документ", - добавила она.
Как уточняется на сайте Госдумы
, созданы следующие рабочие группы: по вопросам медико-биологического анализа и оценки деятельности биологических лабораторий на территории Украины, по вопросам международно-правовой оценки деятельности биологических лабораторий, по проведению анализа и прогнозирования военных и террористических рисков и угроз в связи с организацией деятельности биологических лабораторий и по вопросам научного и информационного анализа.
По итогам первого заседания комиссии Ирина Яровая
также отметила, что проводившиеся украинской стороной исследования будут оцениваться как несущие угрозу России
, самой Украине, а также мировому сообществу.
"Исследования, которые проводились на территории Украины мы будем оценивать с участием представителей науки и экспертов как исследования, представляющие высокий уровень рисков и угроз для России, для самой Украины и мирового сообщества", - подчеркнула она.
Госдума и Совфед
на прошлой неделе приняли постановление о создании совместной комиссии для расследования фактов о деятельности биологических лабораторий на Украине. Также спикер Госдумы Вячеслав Володин
ранее заявлял, что в рамках этого расследования одной из первых должна быть опрошена замгоссекретаря США
по политическим вопросам Виктория Нуланд
.