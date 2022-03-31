https://ria.ru/20220331/kolonna-1781176768.html

Гуманитарная колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь

Гуманитарная колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь - РИА Новости, 31.03.2022

Гуманитарная колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь

Российские Вооруженные силы открыли дополнительный гумкоридор для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожскую область, однако гуманитарная РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:43

2022-03-31T21:43

2022-03-31T21:46

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские Вооруженные силы открыли дополнительный гумкоридор для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожскую область, однако гуманитарная операция была сорвана украинской стороной, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, украинская сторона оказалась неспособна контролировать "неонацистски настроенных боевиков" и обеспечить безопасность указанного коридора. В результате участок маршрута, прилегающий к городу, неоднократно подвергался обстрелам из минометов и крупнокалиберных пулеметов со стороны подразделений ВСУ и националистических батальонов, из-за чего гуманитарная колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь."При этом, отмечаем пассивность и безразличие представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста, которые были заранее уведомлены о готовящейся гуманитарной операции в городе Мариуполе, но никакого участия в ней не приняли, и, самое главное, никакого влияния на киевские власти по обеспечению ими "режима тишины" не оказали", - подчеркнул генерал.Украина на текущие сутки заявила еще четыре коридора на запорожском направлении, из них ни одного – в сторону России, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Ежедневно с 10 часов утра продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному – в Россию и по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Украинской стороной на текущие сутки заявлено еще четыре коридора на запорожском направлении, из них ни одного – в сторону Российской Федерации", - сказал он.Мизинцев отметил, что ВС РФ, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах.Россия без участия киевских властей за сутки эвакуировала в РФ более 18 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего с начала спецоперации - более 527 тысяч человек, заявил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 182 человека, из них – 3 412 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 527 607 человек, из которых 108 219 – дети", - сказал Мизинцев.Он добавил, что из Мариуполя удалось спасти уже почти 115 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч за прошедшие сутки. Границу России пересекли более 64 тысяч личных автомобилей, за сутки - более 1,8 тысячи."Значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры и общественные организации Российской Федерации", - рассказал Мизинцев.Он добавил, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило 1526, а всего их в базе данных уже более 2,7 миллиона из более чем двух тысяч населенных пунктов Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Филиппова

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