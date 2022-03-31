23:41 31.03.2022 (обновлено: 00:00 01.04.2022)
В столице Шри-Ланки объявили комендантский час из-за протестов
Colombo Gazette: в столице Шри-Ланки Коломбо объявили комендантский час из-за протестов
CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped imageВсемирный торговый центр в Коломбо
Всемирный торговый центр в Коломбо
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Комендантский час объявлен в столице Шри-Ланки после беспорядков рядом с резиденцией главы государства, сообщает местное издание Colombo Gazette.
Акции протеста начались в ланкийской столице Коломбо из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Протестующие собрались возле дома президента страны Готабаи Раджапаксы с требованием его отставки.
По данным издания, полиция применила против протестующих слезоточивый газ, в ответ манифестанты подожгли автобус, который блокировал дорогу к резиденции Раджапаксы на окраине Коломбо.
Полиция объявила, что комендантский час вводится в центральном, северном и южном районах столицы.
Шри-Ланка из-за долговых обязательств столкнулась с проблемой импорта товаров первой необходимости, в том числе энергоносителей. Перебои в подаче электроэнергии в стране продолжаются по 12 часов в день и больше, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.