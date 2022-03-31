https://ria.ru/20220331/kolombo-1781184426.html

В столице Шри-Ланки объявили комендантский час из-за протестов

В столице Шри-Ланки объявили комендантский час из-за протестов - РИА Новости, 01.04.2022

В столице Шри-Ланки объявили комендантский час из-за протестов

Комендантский час объявлен в столице Шри-Ланки после беспорядков рядом с резиденцией главы государства, сообщает местное издание Colombo Gazette. РИА Новости, 01.04.2022

2022-03-31T23:41

2022-03-31T23:41

2022-04-01T00:00

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шри-ланка

коломбо

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Комендантский час объявлен в столице Шри-Ланки после беспорядков рядом с резиденцией главы государства, сообщает местное издание Colombo Gazette.Акции протеста начались в ланкийской столице Коломбо из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Протестующие собрались возле дома президента страны Готабаи Раджапаксы с требованием его отставки.По данным издания, полиция применила против протестующих слезоточивый газ, в ответ манифестанты подожгли автобус, который блокировал дорогу к резиденции Раджапаксы на окраине Коломбо.Полиция объявила, что комендантский час вводится в центральном, северном и южном районах столицы.Шри-Ланка из-за долговых обязательств столкнулась с проблемой импорта товаров первой необходимости, в том числе энергоносителей. Перебои в подаче электроэнергии в стране продолжаются по 12 часов в день и больше, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

https://ria.ru/20220330/barselona-1780853387.html

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Ольга Филиппова

в мире, шри-ланка, коломбо