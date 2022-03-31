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В столице Шри-Ланки объявили комендантский час из-за протестов - РИА Новости, 01.04.2022
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В столице Шри-Ланки объявили комендантский час из-за протестов
В столице Шри-Ланки объявили комендантский час из-за протестов - РИА Новости, 01.04.2022
В столице Шри-Ланки объявили комендантский час из-за протестов
Комендантский час объявлен в столице Шри-Ланки после беспорядков рядом с резиденцией главы государства, сообщает местное издание Colombo Gazette. РИА Новости, 01.04.2022
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в мире
шри-ланка
коломбо
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Комендантский час объявлен в столице Шри-Ланки после беспорядков рядом с резиденцией главы государства, сообщает местное издание Colombo Gazette.Акции протеста начались в ланкийской столице Коломбо из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Протестующие собрались возле дома президента страны Готабаи Раджапаксы с требованием его отставки.По данным издания, полиция применила против протестующих слезоточивый газ, в ответ манифестанты подожгли автобус, который блокировал дорогу к резиденции Раджапаксы на окраине Коломбо.Полиция объявила, что комендантский час вводится в центральном, северном и южном районах столицы.Шри-Ланка из-за долговых обязательств столкнулась с проблемой импорта товаров первой необходимости, в том числе энергоносителей. Перебои в подаче электроэнергии в стране продолжаются по 12 часов в день и больше, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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в мире, шри-ланка, коломбо
23:41 31.03.2022 (обновлено: 00:00 01.04.2022)
 
В столице Шри-Ланки объявили комендантский час из-за протестов

Colombo Gazette: в столице Шри-Ланки Коломбо объявили комендантский час из-за протестов

CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped imageВсемирный торговый центр в Коломбо
Всемирный торговый центр в Коломбо - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped image
Всемирный торговый центр в Коломбо
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Комендантский час объявлен в столице Шри-Ланки после беспорядков рядом с резиденцией главы государства, сообщает местное издание Colombo Gazette.
Акции протеста начались в ланкийской столице Коломбо из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Протестующие собрались возле дома президента страны Готабаи Раджапаксы с требованием его отставки.
По данным издания, полиция применила против протестующих слезоточивый газ, в ответ манифестанты подожгли автобус, который блокировал дорогу к резиденции Раджапаксы на окраине Коломбо.
Полиция объявила, что комендантский час вводится в центральном, северном и южном районах столицы.
Шри-Ланка из-за долговых обязательств столкнулась с проблемой импорта товаров первой необходимости, в том числе энергоносителей. Перебои в подаче электроэнергии в стране продолжаются по 12 часов в день и больше, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Акция протеста дальнобойщиков в Барселоне из-за высоких цен на топливо - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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