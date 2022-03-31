https://ria.ru/20220331/kino-1780953763.html

В прокат вышел получивший "Оскар" японский фильм о спектакле по Чехову

В прокат вышел получивший "Оскар" японский фильм о спектакле по Чехову - РИА Новости, 31.03.2022

В прокат вышел получивший "Оскар" японский фильм о спектакле по Чехову

В российский прокат вышла японская лента "Сядь за руль моей машины", которая на недавно прошедшей церемонии вручения премии "Оскар" победила в номинации "Лучший РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:24

2022-03-31T11:24

2022-03-31T11:24

культура

новости культуры

харуки мураками

хиросима (город)

антон чехов

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В российский прокат вышла японская лента "Сядь за руль моей машины", которая на недавно прошедшей церемонии вручения премии "Оскар" победила в номинации "Лучший зарубежный фильм". В основу сюжета картины, также отмеченной за сценарий в Каннах в 2021 году, легла новелла Харуки Мураками. Главные герои — девушка-водитель Мисаки и ее пассажир, режиссер Юсукэ Кафуку, которого пригласили поставить спектакль по пьесе Чехова "Дядя Ваня" для театрального фестиваля в Хиросиме. В дороге попутчики ведут задушевные разговоры, рассказывая друг другу о своих проблемах. Так, Кафуку никак не может пережить внезапную смерть жены. Он страдает из-за того, что так и не выяснил с ней отношения, потому что супруга изменяла ему. Роли в "Сядь за руль моей машины" исполнили Хидэтоси Нисидзима, Токо Миура, Масаки Окада, Рэйка Кирисима, Сатоко Абэ и другие.Режиссер и сценарист фильма — Рюсукэ Хамагути. Это он снял фестивальный хит 2021 года — картину "Случайность и догадка", получившую "Серебряного медведя" на Берлинале.

https://ria.ru/20220330/cannes-1780826690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, харуки мураками , хиросима (город), антон чехов