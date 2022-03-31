https://ria.ru/20220331/kino-1780953763.html
В прокат вышел получивший "Оскар" японский фильм о спектакле по Чехову
В прокат вышел получивший "Оскар" японский фильм о спектакле по Чехову - РИА Новости, 31.03.2022
В прокат вышел получивший "Оскар" японский фильм о спектакле по Чехову
В российский прокат вышла японская лента "Сядь за руль моей машины", которая на недавно прошедшей церемонии вручения премии "Оскар" победила в номинации "Лучший РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:24
2022-03-31T11:24
2022-03-31T11:24
культура
новости культуры
харуки мураками
хиросима (город)
антон чехов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765688711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df198a6c58476f3b784173ca9976b50b.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В российский прокат вышла японская лента "Сядь за руль моей машины", которая на недавно прошедшей церемонии вручения премии "Оскар" победила в номинации "Лучший зарубежный фильм". В основу сюжета картины, также отмеченной за сценарий в Каннах в 2021 году, легла новелла Харуки Мураками. Главные герои — девушка-водитель Мисаки и ее пассажир, режиссер Юсукэ Кафуку, которого пригласили поставить спектакль по пьесе Чехова "Дядя Ваня" для театрального фестиваля в Хиросиме. В дороге попутчики ведут задушевные разговоры, рассказывая друг другу о своих проблемах. Так, Кафуку никак не может пережить внезапную смерть жены. Он страдает из-за того, что так и не выяснил с ней отношения, потому что супруга изменяла ему. Роли в "Сядь за руль моей машины" исполнили Хидэтоси Нисидзима, Токо Миура, Масаки Окада, Рэйка Кирисима, Сатоко Абэ и другие.Режиссер и сценарист фильма — Рюсукэ Хамагути. Это он снял фестивальный хит 2021 года — картину "Случайность и догадка", получившую "Серебряного медведя" на Берлинале.
https://ria.ru/20220330/cannes-1780826690.html
хиросима (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765688711_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9ebc3a8115740a6dd1b15ccf6d9e20c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, харуки мураками , хиросима (город), антон чехов
В прокат вышел получивший "Оскар" японский фильм о спектакле по Чехову
В России в прокат вышел получивший "Оскар" японский фильм "Сядь за руль моей машины"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
В российский прокат вышла японская лента "Сядь за руль моей машины", которая на недавно прошедшей церемонии вручения премии "Оскар" победила
в номинации "Лучший зарубежный фильм".
В основу сюжета картины, также отмеченной за сценарий в Каннах в 2021 году, легла новелла Харуки Мураками. Главные герои — девушка-водитель Мисаки и ее пассажир, режиссер Юсукэ Кафуку, которого пригласили поставить спектакль по пьесе Чехова "Дядя Ваня" для театрального фестиваля в Хиросиме.
В дороге попутчики ведут задушевные разговоры, рассказывая друг другу о своих проблемах. Так, Кафуку никак не может пережить внезапную смерть жены. Он страдает из-за того, что так и не выяснил с ней отношения, потому что супруга изменяла ему.
Роли в "Сядь за руль моей машины" исполнили Хидэтоси Нисидзима, Токо Миура, Масаки Окада, Рэйка Кирисима, Сатоко Абэ и другие.
Режиссер и сценарист фильма — Рюсукэ Хамагути. Это он снял фестивальный хит 2021 года — картину "Случайность и догадка", получившую "Серебряного медведя" на Берлинале.