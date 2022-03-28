https://ria.ru/20220328/film-1780384316.html
"Сядь за руль моей машины" получил "Оскар" как лучший зарубежный фильм
"Сядь за руль моей машины" получил "Оскар" как лучший зарубежный фильм - РИА Новости, 28.03.2022
"Сядь за руль моей машины" получил "Оскар" как лучший зарубежный фильм
Картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм",... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T04:43
2022-03-28T04:43
2022-03-28T04:44
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм", сообщили организаторы.Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.В этой категории за "Оскар" боролись также норвежский фильм "Худший человек на свете", датская лента "Побег", итальянская "Рука бога" и бутанская "Лунана".Как сообщили организаторы, это 14-я номинация и 10-я победа на "Оскаре" для Японии.Ранее драма Хамагути была удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и награды Каннского кинофестиваля за сценарий.
https://ria.ru/20220328/roli-1780384194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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япония, сша
04:43 28.03.2022 (обновлено: 04:44 28.03.2022)
"Сядь за руль моей машины" получил "Оскар" как лучший зарубежный фильм
Японская картина "Сядь за руль моей машины" получила "Оскар" как лучший зарубежный фильм