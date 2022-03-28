Рейтинг@Mail.ru
"Сядь за руль моей машины" получил "Оскар" как лучший зарубежный фильм - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220328/film-1780384316.html
"Сядь за руль моей машины" получил "Оскар" как лучший зарубежный фильм
"Сядь за руль моей машины" получил "Оскар" как лучший зарубежный фильм - РИА Новости, 28.03.2022
"Сядь за руль моей машины" получил "Оскар" как лучший зарубежный фильм
Картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм",... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T04:43
2022-03-28T04:44
культура
япония
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765688699_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34b58cd160f70a9a523663a2a4cd41dc.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм", сообщили организаторы.Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.В этой категории за "Оскар" боролись также норвежский фильм "Худший человек на свете", датская лента "Побег", итальянская "Рука бога" и бутанская "Лунана".Как сообщили организаторы, это 14-я номинация и 10-я победа на "Оскаре" для Японии.Ранее драма Хамагути была удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и награды Каннского кинофестиваля за сценарий.
https://ria.ru/20220328/roli-1780384194.html
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765688699_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef5749f70e715c6b6b1ba19eef9e8d1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, сша
04:43 28.03.2022 (обновлено: 04:44 28.03.2022)
 
"Сядь за руль моей машины" получил "Оскар" как лучший зарубежный фильм

Японская картина "Сядь за руль моей машины" получила "Оскар" как лучший зарубежный фильм

© ЭкспонентаКадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
Кадр из фильма Сядь за руль моей машины
© Экспонента
Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм", сообщили организаторы.
Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.
В этой категории за "Оскар" боролись также норвежский фильм "Худший человек на свете", датская лента "Побег", итальянская "Рука бога" и бутанская "Лунана".
Как сообщили организаторы, это 14-я номинация и 10-я победа на "Оскаре" для Японии.
Ранее драма Хамагути была удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и награды Каннского кинофестиваля за сценарий.
Актриса Ариана ДеБоуз на премьере Вестсайдской истории в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
04:39Культура
Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана
 
КультураЯпонияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала