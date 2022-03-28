https://ria.ru/20220328/film-1780384316.html

"Сядь за руль моей машины" получил "Оскар" как лучший зарубежный фильм

"Сядь за руль моей машины" получил "Оскар" как лучший зарубежный фильм - РИА Новости, 28.03.2022

"Сядь за руль моей машины" получил "Оскар" как лучший зарубежный фильм

Картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм",... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T04:43

2022-03-28T04:43

2022-03-28T04:44

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм", сообщили организаторы.Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды идет на телеканале ABC.В этой категории за "Оскар" боролись также норвежский фильм "Худший человек на свете", датская лента "Побег", итальянская "Рука бога" и бутанская "Лунана".Как сообщили организаторы, это 14-я номинация и 10-я победа на "Оскаре" для Японии.Ранее драма Хамагути была удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и награды Каннского кинофестиваля за сценарий.

https://ria.ru/20220328/roli-1780384194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

япония, сша