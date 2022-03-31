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Посол: Нигерия хочет сотрудничать с Россией в освоении природных ископаемых - РИА Новости, 31.03.2022
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Посол: Нигерия хочет сотрудничать с Россией в освоении природных ископаемых
Посол: Нигерия хочет сотрудничать с Россией в освоении природных ископаемых - РИА Новости, 31.03.2022
Посол: Нигерия хочет сотрудничать с Россией в освоении природных ископаемых
Нигерия намерена наращивать сотрудничество с РФ в области освоения природных ископаемых как в частном секторе, так и на государственном уровне, заявил РИА... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:18
2022-03-31T11:41
в мире
нигерия
россия
ссср
африка
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Нигерия намерена наращивать сотрудничество с РФ в области освоения природных ископаемых как в частном секторе, так и на государственном уровне, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху."Минералы – это одно из направлений, по которому можно наращивать сотрудничество между РФ и Нигерией как в частном секторе, так и в рамках межгосударственного сотрудничества", - сказал он.Посол подчеркнул, что потенциал в области минеральных ресурсов в Нигерии широкий, помимо нефти и газа страна обладает запасами угля, боксита и колумбита, а также железной руды."Любой минерал можно найти. Если посмотреть на геологическую карту Нигерии, вы увидите, что страна обладает огромными запасами. По этой причине нигерийское правительство при поддержке СССР смогло основать сталелитейный завод Аджаокута. Чтобы можно было добывать материалы для производства стали и на месте их обрабатывать. У нас большие запасы железной руды, в центре Нигерии, как раз недалеко от завода", - рассказал посол.По его словам, многие российские бизнесмены считают неоправданным риском развивать производство в Нигерии из-за потенциальной угрозы безопасности, но эти оценки ошибочны."В Нигерии живут 200 миллионов человек – это огромный рынок, и по всем направлениям каждый сектор показывает рост. Есть потенциал для инвесторов. Но они обычно говорят, что переживают из-за рисков в области безопасности. Не слушайте пропаганду. Сколько российских компаний столкнулись с реальными угрозами в Нигерии? Да не было такого", - сказал посол."Я обычно говорю российским бизнесменам, что им важно начать вести бизнес в Африке, чтобы посмотреть, какие запасы у нас есть и определить для себя масштаб дальнейшей работы. Только на земле можно увидеть конкретно, какие есть ресурсы и что с ними можно сделать. Когда они приедут в Африку, они увидят, что здесь есть большой потенциал и возможности, которые оправдывают риск", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху &gt;&gt;
https://ria.ru/20220331/nigeriya-1781005729.html
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в мире, нигерия, россия, ссср, африка, цены на нефть, экономика
10:18 31.03.2022 (обновлено: 11:41 31.03.2022)
 
Посол: Нигерия хочет сотрудничать с Россией в освоении природных ископаемых

Посол Нигерии Шеху: республика хочет сотрудничать с Россией в освоении природных ресурсов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху
Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол Федеративной Республики Нигерия в РФ Абдуллахи Иибаиквал Шеху
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Нигерия намерена наращивать сотрудничество с РФ в области освоения природных ископаемых как в частном секторе, так и на государственном уровне, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.
"Минералы – это одно из направлений, по которому можно наращивать сотрудничество между РФ и Нигерией как в частном секторе, так и в рамках межгосударственного сотрудничества", - сказал он.
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Посол подчеркнул, что потенциал в области минеральных ресурсов в Нигерии широкий, помимо нефти и газа страна обладает запасами угля, боксита и колумбита, а также железной руды.
"Любой минерал можно найти. Если посмотреть на геологическую карту Нигерии, вы увидите, что страна обладает огромными запасами. По этой причине нигерийское правительство при поддержке СССР смогло основать сталелитейный завод Аджаокута. Чтобы можно было добывать материалы для производства стали и на месте их обрабатывать. У нас большие запасы железной руды, в центре Нигерии, как раз недалеко от завода", - рассказал посол.
По его словам, многие российские бизнесмены считают неоправданным риском развивать производство в Нигерии из-за потенциальной угрозы безопасности, но эти оценки ошибочны.
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"В Нигерии живут 200 миллионов человек – это огромный рынок, и по всем направлениям каждый сектор показывает рост. Есть потенциал для инвесторов. Но они обычно говорят, что переживают из-за рисков в области безопасности. Не слушайте пропаганду. Сколько российских компаний столкнулись с реальными угрозами в Нигерии? Да не было такого", - сказал посол.
"Я обычно говорю российским бизнесменам, что им важно начать вести бизнес в Африке, чтобы посмотреть, какие запасы у нас есть и определить для себя масштаб дальнейшей работы. Только на земле можно увидеть конкретно, какие есть ресурсы и что с ними можно сделать. Когда они приедут в Африку, они увидят, что здесь есть большой потенциал и возможности, которые оправдывают риск", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>
 
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