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Калашников: для успешной интеграции РФ и РБ нужно действовать оперативно - РИА Новости, 31.03.2022
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Калашников: для успешной интеграции РФ и РБ нужно действовать оперативно
Калашников: для успешной интеграции РФ и РБ нужно действовать оперативно - РИА Новости, 31.03.2022
Калашников: для успешной интеграции РФ и РБ нужно действовать оперативно
Чтобы ускорить экономическую интеграцию России и Белоруссии, необходимо максимально оперативно принимать новые законы, продиктованные текущей международной... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:59
2022-03-31T19:59
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
китай
санкции в отношении россии
леонид калашников
миа "россия сегодня"
союзное государство
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Чтобы ускорить экономическую интеграцию России и Белоруссии, необходимо максимально оперативно принимать новые законы, продиктованные текущей международной ситуацией, и отменять ставшие бесполезными старые, заявил заместитель председателя комиссии по вопросам внешней политики Парламентского собрания Союза Беларуси и России Леонид Калашников.Он принял участие в работе состоявшегося в четверг на площадке МИА "Россия сегодня" российско-белорусского экспертно-медийного форума по теме "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".Калашников также коснулся проекта "Меридиан" - дороги, которая должна соединить Беларусь и Китай (через Россию и Казахстан)."Запуск проекта мы начинали в 2019 году, а сегодня его готовы заморозить. Чтобы спасти ситуацию, надо сотрудничать с "МАЗом", а не с западными концернами, которые нас кидают. Вот к решению таких проблем мы должны двигаться вместе с белорусами. И думать о том, что будет завтра, уже сегодня. Работать над реализацией программ оперативно и сообща, отбросив бюрократию", - сказал Калашников.
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белоруссия, россия, китай, санкции в отношении россии, леонид калашников, миа "россия сегодня", союзное государство, казахстан
19:59 31.03.2022
 

Калашников: для успешной интеграции РФ и РБ нужно действовать оперативно

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛеонид Калашников
Леонид Калашников - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Чтобы ускорить экономическую интеграцию России и Белоруссии, необходимо максимально оперативно принимать новые законы, продиктованные текущей международной ситуацией, и отменять ставшие бесполезными старые, заявил заместитель председателя комиссии по вопросам внешней политики Парламентского собрания Союза Беларуси и России Леонид Калашников.
"В свете последних событий мы, парламентарии, успели принять три неотложных пакета мер – оказывается, мы можем оперативно решать очень серьезные вопросы. Но хочу подчеркнуть, что те самые 28 утвержденных союзных программ, которые долго ждали межведомственных согласований, до сих пор не пришли на ратификацию в парламенте – мы все еще их дожидаемся. Однако время требует от нас другой работы. Не должно быть такого, что сегодня мы подписываем устаревшие законы, в то время как законы, требующие срочного введения, пылятся у наших бюрократов. В этой связи наша с вами роль – и депутатов, и экспертов – создавать давление на институты, которые, кстати, здесь присутствуют. Только тогда можно будет говорить об успешной кооперации России с Белоруссией", - сказал депутат.
Он принял участие в работе состоявшегося в четверг на площадке МИА "Россия сегодня" российско-белорусского экспертно-медийного форума по теме "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
Калашников также коснулся проекта "Меридиан" - дороги, которая должна соединить Беларусь и Китай (через Россию и Казахстан).
"Запуск проекта мы начинали в 2019 году, а сегодня его готовы заморозить. Чтобы спасти ситуацию, надо сотрудничать с "МАЗом", а не с западными концернами, которые нас кидают. Вот к решению таких проблем мы должны двигаться вместе с белорусами. И думать о том, что будет завтра, уже сегодня. Работать над реализацией программ оперативно и сообща, отбросив бюрократию", - сказал Калашников.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияКитайСанкции в отношении РоссииЛеонид КалашниковМИА "Россия сегодня"Союзное государствоКазахстан
 
 
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