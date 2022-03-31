https://ria.ru/20220331/integratsiya-1781164818.html

Калашников: для успешной интеграции РФ и РБ нужно действовать оперативно

Калашников: для успешной интеграции РФ и РБ нужно действовать оперативно - РИА Новости, 31.03.2022

Калашников: для успешной интеграции РФ и РБ нужно действовать оперативно

Чтобы ускорить экономическую интеграцию России и Белоруссии, необходимо максимально оперативно принимать новые законы, продиктованные текущей международной... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:59

2022-03-31T19:59

2022-03-31T19:59

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

китай

санкции в отношении россии

леонид калашников

миа "россия сегодня"

союзное государство

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Чтобы ускорить экономическую интеграцию России и Белоруссии, необходимо максимально оперативно принимать новые законы, продиктованные текущей международной ситуацией, и отменять ставшие бесполезными старые, заявил заместитель председателя комиссии по вопросам внешней политики Парламентского собрания Союза Беларуси и России Леонид Калашников.Он принял участие в работе состоявшегося в четверг на площадке МИА "Россия сегодня" российско-белорусского экспертно-медийного форума по теме "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".Калашников также коснулся проекта "Меридиан" - дороги, которая должна соединить Беларусь и Китай (через Россию и Казахстан)."Запуск проекта мы начинали в 2019 году, а сегодня его готовы заморозить. Чтобы спасти ситуацию, надо сотрудничать с "МАЗом", а не с западными концернами, которые нас кидают. Вот к решению таких проблем мы должны двигаться вместе с белорусами. И думать о том, что будет завтра, уже сегодня. Работать над реализацией программ оперативно и сообща, отбросив бюрократию", - сказал Калашников.

https://ria.ru/20220318/belorussiya-1778807152.html

белоруссия

россия

китай

казахстан

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, китай, санкции в отношении россии, леонид калашников, миа "россия сегодня", союзное государство, казахстан