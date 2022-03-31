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"Ъ": VK может продать игровое подразделение My.Games - РИА Новости, 31.03.2022
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"Ъ": VK может продать игровое подразделение My.Games
"Ъ": VK может продать игровое подразделение My.Games - РИА Новости, 31.03.2022
"Ъ": VK может продать игровое подразделение My.Games
Холдинг VK рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения My.Games, которое сейчас приносит ему треть выручки, пишет газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:19
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Холдинг VK рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения My.Games, которое сейчас приносит ему треть выручки, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники среди российских разработчиков видеоигр и близкие к правительству.Так, источник издания, близкий к правительству, рассказал, что недавно руководство VK проводило встречу с крупнейшей китайской игровой студией Tencent Games: "Мог подниматься и вопрос продажи, такой шаг сейчас был бы логичен".My.Games разрабатывает и издает игры для ПК, консолей и мобильных устройств - всего в портфеле больше 150 игр (например, War Robots, Hustle Castle, Left to Survive), компания также продает игры через свой магазин приложений. По итогам 2021 года выручка My.Games выросла на 10,5%, до 43,8 миллиарда рублей. По данным "Ъ", игровое подразделение приносит VK треть всей выручки, при этом по итогам третьего квартала прошлого года 77% выручки My.Games получила за пределами России и СНГ - ключевыми рынками стали США, Германия и Франция.Российский рынок видеоигр в 2021 году, по оценке My.Games, вырос на 9%, до 177,4 миллиарда рублей. Однако после введения санкций в отношении РФ индустрия столкнулась с беспрецедентной ситуацией, когда многие зарубежные компании приостанавливают продажи своих игр в РФ. У российских разработчиков игр проблемы гораздо серьезнее - еще и с валютными транзакциями и оплатой бизнес-сервисов, так как практически все работают на иностранном софте, объясняет источник "Ъ" на игровом рынке.
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экономика, технологии, сша, россия, франция, снг
09:19 31.03.2022 (обновлено: 10:18 31.03.2022)
 
"Ъ": VK может продать игровое подразделение My.Games

"Ъ": VK рассматривает возможность продать игровое подразделение My.Games

© Depositphotos / mikdamКомпьютерная игра
Компьютерная игра - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Depositphotos / mikdam
Компьютерная игра
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Холдинг VK рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения My.Games, которое сейчас приносит ему треть выручки, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники среди российских разработчиков видеоигр и близкие к правительству.
Так, источник издания, близкий к правительству, рассказал, что недавно руководство VK проводило встречу с крупнейшей китайской игровой студией Tencent Games: "Мог подниматься и вопрос продажи, такой шаг сейчас был бы логичен".
My.Games разрабатывает и издает игры для ПК, консолей и мобильных устройств - всего в портфеле больше 150 игр (например, War Robots, Hustle Castle, Left to Survive), компания также продает игры через свой магазин приложений. По итогам 2021 года выручка My.Games выросла на 10,5%, до 43,8 миллиарда рублей. По данным "Ъ", игровое подразделение приносит VK треть всей выручки, при этом по итогам третьего квартала прошлого года 77% выручки My.Games получила за пределами России и СНГ - ключевыми рынками стали США, Германия и Франция.
Российский рынок видеоигр в 2021 году, по оценке My.Games, вырос на 9%, до 177,4 миллиарда рублей. Однако после введения санкций в отношении РФ индустрия столкнулась с беспрецедентной ситуацией, когда многие зарубежные компании приостанавливают продажи своих игр в РФ. У российских разработчиков игр проблемы гораздо серьезнее - еще и с валютными транзакциями и оплатой бизнес-сервисов, так как практически все работают на иностранном софте, объясняет источник "Ъ" на игровом рынке.
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