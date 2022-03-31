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Лавров заявил, что российская делегация доставила гумпомощь в Афганистан - РИА Новости, 31.03.2022
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Лавров заявил, что российская делегация доставила гумпомощь в Афганистан
Лавров заявил, что российская делегация доставила гумпомощь в Афганистан - РИА Новости, 31.03.2022
Лавров заявил, что российская делегация доставила гумпомощь в Афганистан
Россия продолжает поставлять гуманитарную помощь в Афганистан, новая партия доставлена на прошлой неделе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T06:46
2022-03-31T06:46
в мире
сергей лавров
россия
афганистан
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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар - РИА Новости. Россия продолжает поставлять гуманитарную помощь в Афганистан, новая партия доставлена на прошлой неделе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его оценке, этот визит подтвердил обоюдную заинтересованность в налаживании российско-афганского сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, гражданская авиация, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство.Третья министерская конференции стран-соседей Афганистана проходит в четверг в китайском Туньси восточной провинции Аньхой, в ней принимает участие глава МИД России Сергей Лавров, а также главы внешнеполитических ведомств и представители Китая, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
https://ria.ru/20220331/situatsiya-1780991814.html
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в мире, сергей лавров, россия, афганистан
06:46 31.03.2022
 
Лавров заявил, что российская делегация доставила гумпомощь в Афганистан

Глава МИД Лавров заявил, что российская делегация в марте доставила гумпомощь в Афганистан

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар - РИА Новости. Россия продолжает поставлять гуманитарную помощь в Афганистан, новая партия доставлена на прошлой неделе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь афганскому населению. В ноябре-декабре 2021 года доставили очередные три партии гуманитарных грузов, включая продовольствие и медикаменты. Еще одна партия гумпомощи доставлена на прошлой неделе, когда в Кабуле была межведомственная российская делегация", - заявил Лавров, выступая на Третьей министерской конференций стран-соседей Афганистана в китайском Туньси.
По его оценке, этот визит подтвердил обоюдную заинтересованность в налаживании российско-афганского сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, гражданская авиация, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство.
Третья министерская конференции стран-соседей Афганистана проходит в четверг в китайском Туньси восточной провинции Аньхой, в ней принимает участие глава МИД России Сергей Лавров, а также главы внешнеполитических ведомств и представители Китая, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
06:42
Лавров заявил, что ситуация в Афганистане все еще нестабильна
 
В миреСергей ЛавровРоссияАфганистан
 
 
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