https://ria.ru/20220331/gumpomosch-1780991928.html

Лавров заявил, что российская делегация доставила гумпомощь в Афганистан

Лавров заявил, что российская делегация доставила гумпомощь в Афганистан - РИА Новости, 31.03.2022

Лавров заявил, что российская делегация доставила гумпомощь в Афганистан

Россия продолжает поставлять гуманитарную помощь в Афганистан, новая партия доставлена на прошлой неделе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T06:46

2022-03-31T06:46

2022-03-31T06:46

в мире

сергей лавров

россия

афганистан

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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар - РИА Новости. Россия продолжает поставлять гуманитарную помощь в Афганистан, новая партия доставлена на прошлой неделе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его оценке, этот визит подтвердил обоюдную заинтересованность в налаживании российско-афганского сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, гражданская авиация, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство.Третья министерская конференции стран-соседей Афганистана проходит в четверг в китайском Туньси восточной провинции Аньхой, в ней принимает участие глава МИД России Сергей Лавров, а также главы внешнеполитических ведомств и представители Китая, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

https://ria.ru/20220331/situatsiya-1780991814.html

россия

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сергей лавров, россия, афганистан