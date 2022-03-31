Лавров заявил, что российская делегация доставила гумпомощь в Афганистан
Глава МИД Лавров заявил, что российская делегация в марте доставила гумпомощь в Афганистан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
ТУНЬСИ (КНР), 31 мар - РИА Новости. Россия продолжает поставлять гуманитарную помощь в Афганистан, новая партия доставлена на прошлой неделе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь афганскому населению. В ноябре-декабре 2021 года доставили очередные три партии гуманитарных грузов, включая продовольствие и медикаменты. Еще одна партия гумпомощи доставлена на прошлой неделе, когда в Кабуле была межведомственная российская делегация", - заявил Лавров, выступая на Третьей министерской конференций стран-соседей Афганистана в китайском Туньси.
По его оценке, этот визит подтвердил обоюдную заинтересованность в налаживании российско-афганского сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, гражданская авиация, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство.
Третья министерская конференции стран-соседей Афганистана проходит в четверг в китайском Туньси восточной провинции Аньхой, в ней принимает участие глава МИД России Сергей Лавров, а также главы внешнеполитических ведомств и представители Китая, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.