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О голоде в мире из-за Украины говорить рано, заявил посол Нигерии в России - РИА Новости, 31.03.2022
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О голоде в мире из-за Украины говорить рано, заявил посол Нигерии в России
О голоде в мире из-за Украины говорить рано, заявил посол Нигерии в России - РИА Новости, 31.03.2022
О голоде в мире из-за Украины говорить рано, заявил посол Нигерии в России
Рано говорить о голоде в мире из-за кризиса на Украине, но цены на товары могут вырасти, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:31
2022-03-31T11:40
экономика
россия
нигерия
украина
эммануэль макрон
франция
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рано говорить о голоде в мире из-за кризиса на Украине, но цены на товары могут вырасти, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной вызовет "беспрецедентный продовольственный кризис" в мире. Он отметил, что такие регионы, как Ближний Восток и Африка, сильно зависят от импорта продовольствия из России и Украины. Если конфликт продолжится, то приведет к "неизбежному голоду" в ближайший год-полтора, добавил Макрон."Я думаю, слишком рано говорить о голоде из-за украинского кризиса. Прошел только месяц, и мы пока не знаем, когда он закончится, хотя и надеемся, что это произойдет как можно скорее", - сказал посол.По его словам, "было бы слишком пессимистично предсказывать голод сейчас". "Но, конечно, вероятно, это повлияет на цены товаров и их производство", - отметил он.Посол добавил, что Россия и Украина – крупные производители пшеницы, и Нигерия, как и другие страны, закупают ее у них."Если производство пшеницы в России и Украине пострадает, вероятно, это скажется и на рынке Нигерии, Африки и других регионов мира. Но я не думаю, что это приведет к голоду, потому что общий объем пшеницы, которая экспортируется в африканские страны из России и Украины, не составляет больше 35%. Это означает, что цены вырастут, но мы сможем снизить негативный эффект за счет поставок из других стран или собственных производителей", - пояснил он.Согласно данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию вместе приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, и они являются важными "зернохранилищами" в мире. Сбои в цепочке поставок, вызванные конфликтом между Россией и Украиной, привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху &gt;&gt;
https://ria.ru/20220331/nigeriya-1781005729.html
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экономика, россия, нигерия, украина, эммануэль макрон, франция
11:31 31.03.2022 (обновлено: 11:40 31.03.2022)
 
О голоде в мире из-за Украины говорить рано, заявил посол Нигерии в России

Посол Нигерии в России: рано говорить о голоде из-за Украины, но цены могут вырасти

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле
Уборка озимой пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка озимой пшеницы на поле
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рано говорить о голоде в мире из-за кризиса на Украине, но цены на товары могут вырасти, заявил в интервью РИА Новости нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной вызовет "беспрецедентный продовольственный кризис" в мире. Он отметил, что такие регионы, как Ближний Восток и Африка, сильно зависят от импорта продовольствия из России и Украины. Если конфликт продолжится, то приведет к "неизбежному голоду" в ближайший год-полтора, добавил Макрон.
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"Я думаю, слишком рано говорить о голоде из-за украинского кризиса. Прошел только месяц, и мы пока не знаем, когда он закончится, хотя и надеемся, что это произойдет как можно скорее", - сказал посол.
По его словам, "было бы слишком пессимистично предсказывать голод сейчас". "Но, конечно, вероятно, это повлияет на цены товаров и их производство", - отметил он.
Посол добавил, что Россия и Украина – крупные производители пшеницы, и Нигерия, как и другие страны, закупают ее у них.
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"Если производство пшеницы в России и Украине пострадает, вероятно, это скажется и на рынке Нигерии, Африки и других регионов мира. Но я не думаю, что это приведет к голоду, потому что общий объем пшеницы, которая экспортируется в африканские страны из России и Украины, не составляет больше 35%. Это означает, что цены вырастут, но мы сможем снизить негативный эффект за счет поставок из других стран или собственных производителей", - пояснил он.
Согласно данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию вместе приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, и они являются важными "зернохранилищами" в мире. Сбои в цепочке поставок, вызванные конфликтом между Россией и Украиной, привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.
Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>
 
ЭкономикаРоссияНигерияУкраинаЭммануэль МакронФранция
 
 
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