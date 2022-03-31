09:10 31.03.2022 (обновлено: 11:43 31.03.2022)
Посол Нигерии оценил решение России продавать газ за рубли
Посол Нигерии Шеху: никто не вправе оспаривать позицию России о продаже газа за рубли
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Решение России продавать газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой, и никто не вправе ее оспаривать, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
"Россия решила в качестве ответа на санкции перевести расчеты в рубли. В любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. Кто продает, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги. Так что это нормально, что Россия устанавливает валюту платежа. Это политика России, и никто не вправе ее оспаривать", - сказал он.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ надеется найти решение, компромиссный вариант со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за газ. Он также отметил, что Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а защищает свои интересы.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.