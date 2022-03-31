https://ria.ru/20220331/gaz-1781001078.html

Посол Нигерии оценил решение России продавать газ за рубли

Посол Нигерии оценил решение России продавать газ за рубли - РИА Новости, 31.03.2022

Посол Нигерии оценил решение России продавать газ за рубли

Решение России продавать газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой, и никто не вправе ее оспаривать, заявил РИА Новости посол Нигерии в РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:10

2022-03-31T09:10

2022-03-31T11:43

экономика

владимир путин

сергей рябков

россия

москва

сша

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Решение России продавать газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой, и никто не вправе ее оспаривать, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией."Россия решила в качестве ответа на санкции перевести расчеты в рубли. В любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. Кто продает, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги. Так что это нормально, что Россия устанавливает валюту платежа. Это политика России, и никто не вправе ее оспаривать", - сказал он.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ надеется найти решение, компромиссный вариант со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за газ. Он также отметил, что Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а защищает свои интересы.Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.Читайте полный текст интервью Абдуллахи Шеху >>

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москва

сша

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, сергей рябков, россия, москва, сша, центральный банк рф (цб рф)