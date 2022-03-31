https://ria.ru/20220331/finlyandiya-1781100175.html
Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО
Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО - РИА Новости, 31.03.2022
Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к альянсу, сможет быстро получить членство. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:35
2022-03-31T15:35
2022-03-31T15:35
в мире
нато
финляндия
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к альянсу, сможет быстро получить членство.Столтенберг в четверг представил ежегодный доклад о деятельности организации."НАТО всегда поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь… Финляндия является очень близким партнёром НАТО. Вооруженные силы Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО. Если они подадут заявки, я ожидаю, что это будет воспринято позитивно, будет найден путь быстро договориться по протоколу о вступлении и двигаться по пути к членству НАТО", - сказал он.При этом генсек подчеркнул, что "решать (вступать в альянс или нет – ред.) должна сама Финляндия. Мы будем ждать, пока Финляндия примет такое решение".
https://ria.ru/20220320/nato-1779108440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, финляндия, йенс столтенберг
Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в альянс