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Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО - РИА Новости, 31.03.2022
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Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО
Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО - РИА Новости, 31.03.2022
Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к альянсу, сможет быстро получить членство. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:35
2022-03-31T15:35
в мире
нато
финляндия
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к альянсу, сможет быстро получить членство.Столтенберг в четверг представил ежегодный доклад о деятельности организации."НАТО всегда поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь… Финляндия является очень близким партнёром НАТО. Вооруженные силы Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО. Если они подадут заявки, я ожидаю, что это будет воспринято позитивно, будет найден путь быстро договориться по протоколу о вступлении и двигаться по пути к членству НАТО", - сказал он.При этом генсек подчеркнул, что "решать (вступать в альянс или нет – ред.) должна сама Финляндия. Мы будем ждать, пока Финляндия примет такое решение".
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в мире, нато, финляндия, йенс столтенберг
15:35 31.03.2022
 
Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в альянс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к альянсу, сможет быстро получить членство.
Столтенберг в четверг представил ежегодный доклад о деятельности организации.
"НАТО всегда поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь… Финляндия является очень близким партнёром НАТО. Вооруженные силы Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО. Если они подадут заявки, я ожидаю, что это будет воспринято позитивно, будет найден путь быстро договориться по протоколу о вступлении и двигаться по пути к членству НАТО", - сказал он.
При этом генсек подчеркнул, что "решать (вступать в альянс или нет – ред.) должна сама Финляндия. Мы будем ждать, пока Финляндия примет такое решение".
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 10:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Президент Финляндии предупредил о рисках вступления страны в НАТО
 
В миреНАТОФинляндияЙенс Столтенберг
 
 
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