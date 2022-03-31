https://ria.ru/20220331/finlyandiya-1781100175.html

Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО

Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО - РИА Новости, 31.03.2022

Столтенберг считает, что Финляндия сможет быстро вступить в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к альянсу, сможет быстро получить членство. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:35

2022-03-31T15:35

2022-03-31T15:35

в мире

нато

финляндия

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия, если решит подать заявку на присоединение к альянсу, сможет быстро получить членство.Столтенберг в четверг представил ежегодный доклад о деятельности организации."НАТО всегда поддерживала фундаментальное право любой нации выбирать свой путь… Финляндия является очень близким партнёром НАТО. Вооруженные силы Финляндии и Швеции отвечают стандартам НАТО. Если они подадут заявки, я ожидаю, что это будет воспринято позитивно, будет найден путь быстро договориться по протоколу о вступлении и двигаться по пути к членству НАТО", - сказал он.При этом генсек подчеркнул, что "решать (вступать в альянс или нет – ред.) должна сама Финляндия. Мы будем ждать, пока Финляндия примет такое решение".

https://ria.ru/20220320/nato-1779108440.html

финляндия

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Кирилл Волков

в мире, нато, финляндия, йенс столтенберг