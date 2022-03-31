https://ria.ru/20220331/ermitazh-1781144989.html
Бывший филиал Эрмитажа в Амстердаме сменил название
Бывший филиал Эрмитажа в Амстердаме сменил название - РИА Новости, 31.03.2022
Бывший филиал Эрмитажа в Амстердаме сменил название
Центр "Эрмитаж Амстердам" сменил название после разрыва отношений с российским музеем. Об этом сообщает Artnet со ссылкой на Monopol. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:53
2022-03-31T18:53
2022-03-31T18:53
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Центр "Эрмитаж Амстердам" сменил название после разрыва отношений с российским музеем. Об этом сообщает Artnet со ссылкой на Monopol. Институция теперь называется "Голландское наследие Амстердам" (Dutch Heritage Amsterdam). Первой картиной, которую бывший филиал Эрмитажа представит после переименования, будет "Молочница" (ок. 1660) Яна Вермеера. Полотно входит в собрание Рейксмузеума и редко предоставляется во временное пользование. Его можно увидеть в "Наследии" до 15 мая 2022 года. В ближайшие месяцы учреждение выставит и другие работы, в центре его внимания всегда будут шедевры голландской живописи.Институция заявила о прекращении сотрудничества с Государственным Эрмитажем с музеем в Санкт-Петербурге в начале марта в связи со спецоперацией на Украине.
https://ria.ru/20220314/ermitazh-1778141603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, государственный эрмитаж, амстердам, санкт-петербург, голландия, россия, выставки
Бывший филиал Эрмитажа в Амстердаме сменил название
Бывший филиал Эрмитажа в Амстердаме сменил название, сообщает Monopol