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Бывший филиал Эрмитажа в Амстердаме сменил название - РИА Новости, 31.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220331/ermitazh-1781144989.html
Бывший филиал Эрмитажа в Амстердаме сменил название
Бывший филиал Эрмитажа в Амстердаме сменил название - РИА Новости, 31.03.2022
Бывший филиал Эрмитажа в Амстердаме сменил название
Центр "Эрмитаж Амстердам" сменил название после разрыва отношений с российским музеем. Об этом сообщает Artnet со ссылкой на Monopol. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:53
2022-03-31T18:53
культура
новости культуры
музеи
государственный эрмитаж
амстердам
санкт-петербург
голландия
россия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Центр "Эрмитаж Амстердам" сменил название после разрыва отношений с российским музеем. Об этом сообщает Artnet со ссылкой на Monopol. Институция теперь называется "Голландское наследие Амстердам" (Dutch Heritage Amsterdam). Первой картиной, которую бывший филиал Эрмитажа представит после переименования, будет "Молочница" (ок. 1660) Яна Вермеера. Полотно входит в собрание Рейксмузеума и редко предоставляется во временное пользование. Его можно увидеть в "Наследии" до 15 мая 2022 года. В ближайшие месяцы учреждение выставит и другие работы, в центре его внимания всегда будут шедевры голландской живописи.Институция заявила о прекращении сотрудничества с Государственным Эрмитажем с музеем в Санкт-Петербурге в начале марта в связи со спецоперацией на Украине.
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новости культуры, музеи, государственный эрмитаж, амстердам, санкт-петербург, голландия, россия, выставки
18:53 31.03.2022
 
Бывший филиал Эрмитажа в Амстердаме сменил название

Бывший филиал Эрмитажа в Амстердаме сменил название, сообщает Monopol

© AFP 2022 / Remko de WaalЗдание музея "Эрмитаж на Амстеле" в Амстердаме, Нидерланды
Здание музея Эрмитаж на Амстеле в Амстердаме, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / Remko de Waal
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Центр "Эрмитаж Амстердам" сменил название после разрыва отношений с российским музеем. Об этом сообщает Artnet со ссылкой на Monopol.
Институция теперь называется "Голландское наследие Амстердам" (Dutch Heritage Amsterdam). Первой картиной, которую бывший филиал Эрмитажа представит после переименования, будет "Молочница" (ок. 1660) Яна Вермеера. Полотно входит в собрание Рейксмузеума и редко предоставляется во временное пользование. Его можно увидеть в "Наследии" до 15 мая 2022 года.
В ближайшие месяцы учреждение выставит и другие работы, в центре его внимания всегда будут шедевры голландской живописи.
Институция заявила о прекращении сотрудничества с Государственным Эрмитажем с музеем в Санкт-Петербурге в начале марта в связи со спецоперацией на Украине.
Выставка Русский авангард вернулась в Эрмитаж из Амстердама - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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КультураНовости культурыМузеиГосударственный ЭрмитажАмстердамСанкт-ПетербургГолландияРоссияВыставки
 
 
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