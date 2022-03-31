https://ria.ru/20220331/erdogan-1781173752.html

Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры России и Украины

Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры России и Украины - РИА Новости, 31.03.2022

Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры России и Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, обсуждались переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, сообщила... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:06

2022-03-31T21:06

2022-03-31T21:06

в мире

турция

россия

стамбул

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

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АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, обсуждались переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждалась встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. В ходе переговоров Эрдоган заявил, что встреча украинской и российской переговорных делегаций в Стамбуле придала значимый импульс осуществляемому процессу прекращения войны и установления мира", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.Эрдоган заявил, что считает важным подать некоторые сигналы для снижения напряженности после переговоров в Стамбуле, и повторил свое предложение провести встречу Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Турции."Президент Украины Зеленский также поблагодарил президента Эрдогана за проведение встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле", - отмечается в сообщении.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Мединский также сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781132506.html

https://ria.ru/20220330/velikobritaniya-1780951123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, турция, россия, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский