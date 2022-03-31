Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры России и Украины - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220331/erdogan-1781173752.html
Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры России и Украины
Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры России и Украины - РИА Новости, 31.03.2022
Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры России и Украины
Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, обсуждались переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, сообщила... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T21:06
2022-03-31T21:06
в мире
турция
россия
стамбул
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751253997_0:27:890:528_1920x0_80_0_0_85c9afb921bba7235d35c54799a30e73.jpg
АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, обсуждались переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждалась встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. В ходе переговоров Эрдоган заявил, что встреча украинской и российской переговорных делегаций в Стамбуле придала значимый импульс осуществляемому процессу прекращения войны и установления мира", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.Эрдоган заявил, что считает важным подать некоторые сигналы для снижения напряженности после переговоров в Стамбуле, и повторил свое предложение провести встречу Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Турции."Президент Украины Зеленский также поблагодарил президента Эрдогана за проведение встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле", - отмечается в сообщении.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Мединский также сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781132506.html
https://ria.ru/20220330/velikobritaniya-1780951123.html
турция
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751253997_40:36:881:666_1920x0_80_0_0_27cab70411486e019008deae55889c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
21:06 31.03.2022
 
Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры России и Украины

Эрдоган обсудил с Зеленским переговоры России и Украины в Стамбуле

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, обсуждались переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждалась встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. В ходе переговоров Эрдоган заявил, что встреча украинской и российской переговорных делегаций в Стамбуле придала значимый импульс осуществляемому процессу прекращения войны и установления мира", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 17:13
"Мотор Сич" интересовалось возможностью распылять аэрозоли с "Байрактаров"
Эрдоган заявил, что считает важным подать некоторые сигналы для снижения напряженности после переговоров в Стамбуле, и повторил свое предложение провести встречу Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Турции.
"Президент Украины Зеленский также поблагодарил президента Эрдогана за проведение встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле", - отмечается в сообщении.
Лондон - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 18:58
Британия заявила, что не предоставит Украине гарантии, как у членов НАТО
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Мединский также сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреТурцияРоссияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала