https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781005343.html

Красноярский край вошел в топ-10 регионов по принятию антикризисных мер

Красноярский край вошел в топ-10 регионов по принятию антикризисных мер - РИА Новости, 31.03.2022

Красноярский край вошел в топ-10 регионов по принятию антикризисных мер

Поддержка краевыми властями бизнеса, промышленности и социальной сферы позволили Красноярскому краю войти в топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:36

2022-03-31T09:36

2022-03-31T10:31

экономика

александр усс

москва

санкт-петербург

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Поддержка краевыми властями бизнеса, промышленности и социальной сферы позволили Красноярскому краю войти в топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки экономики на своих территориях, сообщает пресс-служба губернатора края."Красноярский край вместе с Москвой и Санкт-Петербургом возглавляет топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки экономики и социальной сферы на своих территориях. Рейтинг регионов опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Основные направления краевой поддержки, отмеченные федеральными экспертами – бизнес, промышленность, занятость", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, АПЭК в своем рейтинге отметил, что основной акцент региональные власти сделали на поддержку субъектов МСП и крупного бизнеса. Так, в регионе продлили сроки уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 сентября текущего года, а также ввели новые правила реализации отдельных положений федерального законодательства о контрактной системе закупок: дополнены случаи, когда заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика. Установлен порядок изменения существенных условий контрактов, в том числе цен, по соглашению сторон при возникновении не зависящих от них обстоятельств."Что касается поддержки граждан, власти региона приняли решение скорректировать краевую госпрограмму "Содействие занятости населения": объем краевой госпрограммы увеличен в 2022 году на 715,6 млн рублей", - цитирует пресс-служба агентство.По данным пресс-службы, губернатор края Александр Усс подписал указ о мерах по обеспечению устойчивости экономики в регионе. Документ содержит перечень первоочередных мер, на которых сосредоточат работу государственные структуры всех уровней региональной власти."Глава региона заявил о возможности увеличения объема краевого Фонда развития промышленности (ФРП) до 1 млрд рублей... По поручению Александра Усса в крае создан штаб по обеспечению устойчивости экономики, такие же штабы действуют во всех территориях края. Их основная задача - мониторинг состояния различных отраслей в постоянном режиме.Также в этом году запланировано увеличение расходов краевого бюджета на сумму более 27 миллиардов рублей. В ближайшую корректировку только на этот год заложено свыше 6 миллиардов рублей, что позволит проиндексировать зарплаты работникам бюджетной отрасли не позднее 1 июля. Еще 12 миллиардов будет направлено на развитие инфраструктуры, строительство школ, детсадов, приобретение транспорта, подготовку к зиме. Это поможет поддержать экономику и сохранить рабочие места.

https://ria.ru/20220323/kitay-1779574932.html

https://ria.ru/20220322/sakhar-1779371500.html

https://ria.ru/20220318/prodovolstvie-1778769992.html

москва

санкт-петербург

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, александр усс, москва, санкт-петербург, красноярский край