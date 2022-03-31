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Красноярский край вошел в топ-10 регионов по принятию антикризисных мер - РИА Новости, 31.03.2022
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Красноярский край вошел в топ-10 регионов по принятию антикризисных мер
Красноярский край вошел в топ-10 регионов по принятию антикризисных мер - РИА Новости, 31.03.2022
Красноярский край вошел в топ-10 регионов по принятию антикризисных мер
Поддержка краевыми властями бизнеса, промышленности и социальной сферы позволили Красноярскому краю войти в топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:36
2022-03-31T10:31
экономика
александр усс
москва
санкт-петербург
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Поддержка краевыми властями бизнеса, промышленности и социальной сферы позволили Красноярскому краю войти в топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки экономики на своих территориях, сообщает пресс-служба губернатора края."Красноярский край вместе с Москвой и Санкт-Петербургом возглавляет топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки экономики и социальной сферы на своих территориях. Рейтинг регионов опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Основные направления краевой поддержки, отмеченные федеральными экспертами – бизнес, промышленность, занятость", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, АПЭК в своем рейтинге отметил, что основной акцент региональные власти сделали на поддержку субъектов МСП и крупного бизнеса. Так, в регионе продлили сроки уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 сентября текущего года, а также ввели новые правила реализации отдельных положений федерального законодательства о контрактной системе закупок: дополнены случаи, когда заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика. Установлен порядок изменения существенных условий контрактов, в том числе цен, по соглашению сторон при возникновении не зависящих от них обстоятельств."Что касается поддержки граждан, власти региона приняли решение скорректировать краевую госпрограмму "Содействие занятости населения": объем краевой госпрограммы увеличен в 2022 году на 715,6 млн рублей", - цитирует пресс-служба агентство.По данным пресс-службы, губернатор края Александр Усс подписал указ о мерах по обеспечению устойчивости экономики в регионе. Документ содержит перечень первоочередных мер, на которых сосредоточат работу государственные структуры всех уровней региональной власти."Глава региона заявил о возможности увеличения объема краевого Фонда развития промышленности (ФРП) до 1 млрд рублей... По поручению Александра Усса в крае создан штаб по обеспечению устойчивости экономики, такие же штабы действуют во всех территориях края. Их основная задача - мониторинг состояния различных отраслей в постоянном режиме.Также в этом году запланировано увеличение расходов краевого бюджета на сумму более 27 миллиардов рублей. В ближайшую корректировку только на этот год заложено свыше 6 миллиардов рублей, что позволит проиндексировать зарплаты работникам бюджетной отрасли не позднее 1 июля. Еще 12 миллиардов будет направлено на развитие инфраструктуры, строительство школ, детсадов, приобретение транспорта, подготовку к зиме. Это поможет поддержать экономику и сохранить рабочие места.
https://ria.ru/20220323/kitay-1779574932.html
https://ria.ru/20220322/sakhar-1779371500.html
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экономика, александр усс, москва, санкт-петербург, красноярский край
09:36 31.03.2022 (обновлено: 10:31 31.03.2022)
 
Красноярский край вошел в топ-10 регионов по принятию антикризисных мер

Красноярский край вошел в топ-10 регионов по принятию антикризисных мер

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярск
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КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Поддержка краевыми властями бизнеса, промышленности и социальной сферы позволили Красноярскому краю войти в топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки экономики на своих территориях, сообщает пресс-служба губернатора края.
"Красноярский край вместе с Москвой и Санкт-Петербургом возглавляет топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки экономики и социальной сферы на своих территориях. Рейтинг регионов опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Основные направления краевой поддержки, отмеченные федеральными экспертами – бизнес, промышленность, занятость", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, АПЭК в своем рейтинге отметил, что основной акцент региональные власти сделали на поддержку субъектов МСП и крупного бизнеса. Так, в регионе продлили сроки уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 сентября текущего года, а также ввели новые правила реализации отдельных положений федерального законодательства о контрактной системе закупок: дополнены случаи, когда заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика. Установлен порядок изменения существенных условий контрактов, в том числе цен, по соглашению сторон при возникновении не зависящих от них обстоятельств.
"Что касается поддержки граждан, власти региона приняли решение скорректировать краевую госпрограмму "Содействие занятости населения": объем краевой госпрограммы увеличен в 2022 году на 715,6 млн рублей", - цитирует пресс-служба агентство.
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По данным пресс-службы, губернатор края Александр Усс подписал указ о мерах по обеспечению устойчивости экономики в регионе. Документ содержит перечень первоочередных мер, на которых сосредоточат работу государственные структуры всех уровней региональной власти.
"Глава региона заявил о возможности увеличения объема краевого Фонда развития промышленности (ФРП) до 1 млрд рублей... По поручению Александра Усса в крае создан штаб по обеспечению устойчивости экономики, такие же штабы действуют во всех территориях края. Их основная задача - мониторинг состояния различных отраслей в постоянном режиме.
Также в этом году запланировано увеличение расходов краевого бюджета на сумму более 27 миллиардов рублей. В ближайшую корректировку только на этот год заложено свыше 6 миллиардов рублей, что позволит проиндексировать зарплаты работникам бюджетной отрасли не позднее 1 июля. Еще 12 миллиардов будет направлено на развитие инфраструктуры, строительство школ, детсадов, приобретение транспорта, подготовку к зиме. Это поможет поддержать экономику и сохранить рабочие места.
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