https://ria.ru/20220331/dokuchaevsk-1781084260.html

Украинские войска обстреляли Докучаевск

Украинские войска обстреляли Докучаевск - РИА Новости, 31.03.2022

Украинские войска обстреляли Докучаевск

Украинские войска в 13.10 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:50

2022-03-31T14:50

2022-03-31T14:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

докучаевск

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению <...> населенный пункт Докучаевск: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, докучаевск, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия