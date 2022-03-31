Депутат Госдумы высказался насчет вхождения Южной Осетии в состав России
Депутат Госдумы Макиев назвал вхождение Южной Осетии в состав России мечтой предков
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав России - это желание народа и мечта предков, сейчас мы как никогда близки к этому, заявил РИА Новости депутат Государственной думы от Северной Осетии Зураб Макиев.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания.
"Объяснять то, какую значимость это событие имеет для осетинского народа и на юге, и на севере, не нужно. Это желание народа и мечта наших предков — быть единым целым. Сейчас мы как никогда близки к этому. Я очень рад, что живу в это время и буду свидетелем и участником этого исторического момента", - заявил Макиев.
Он также считает, что закрепленный в ООН принцип права наций на самоопределение дает возможность провести на территории Южной Осетии законный референдум о вхождении в состав России.
"С юридической точки зрения и международного права это возможно. Закрепленный в ООН принцип права наций на самоопределение дает возможность провести на территории Южной Осетии законный референдум. После его результатов можно будет говорить о вхождении Южной Осетии в состав России. Что касается намерения объединения с Северной Осетией — с юридической точки зрения оно возможно после вхождения Южной Осетии в состав России как полноценного субъекта. В последующем уже будет рассмотрен вопрос об объединении двух Осетий — Южной и Северной, уже в один регион Российской Федерации", - полагает депутат.
В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова о планах референдума по присоединению к РФ, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в связи с намерением Южной Осетии предпринять шаги по вхождению в РФ заявил, что осетины никогда не теряли связи друг с другом, оставаясь единым народом, не разделенным духовно и ментально.