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Депутат Госдумы высказался насчет вхождения Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 31.03.2022
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Депутат Госдумы высказался насчет вхождения Южной Осетии в состав России
Депутат Госдумы высказался насчет вхождения Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 31.03.2022
Депутат Госдумы высказался насчет вхождения Южной Осетии в состав России
Вхождение Южной Осетии в состав России - это желание народа и мечта предков, сейчас мы как никогда близки к этому, заявил РИА Новости депутат Государственной... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:59
2022-03-31T14:59
в мире
южная осетия
россия
анатолий бибилов
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав России - это желание народа и мечта предков, сейчас мы как никогда близки к этому, заявил РИА Новости депутат Государственной думы от Северной Осетии Зураб Макиев.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания."Объяснять то, какую значимость это событие имеет для осетинского народа и на юге, и на севере, не нужно. Это желание народа и мечта наших предков — быть единым целым. Сейчас мы как никогда близки к этому. Я очень рад, что живу в это время и буду свидетелем и участником этого исторического момента", - заявил Макиев.Он также считает, что закрепленный в ООН принцип права наций на самоопределение дает возможность провести на территории Южной Осетии законный референдум о вхождении в состав России."С юридической точки зрения и международного права это возможно. Закрепленный в ООН принцип права наций на самоопределение дает возможность провести на территории Южной Осетии законный референдум. После его результатов можно будет говорить о вхождении Южной Осетии в состав России. Что касается намерения объединения с Северной Осетией — с юридической точки зрения оно возможно после вхождения Южной Осетии в состав России как полноценного субъекта. В последующем уже будет рассмотрен вопрос об объединении двух Осетий — Южной и Северной, уже в один регион Российской Федерации", - полагает депутат.В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова о планах референдума по присоединению к РФ, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в связи с намерением Южной Осетии предпринять шаги по вхождению в РФ заявил, что осетины никогда не теряли связи друг с другом, оставаясь единым народом, не разделенным духовно и ментально.
https://ria.ru/20220331/osetiya-1781055819.html
https://ria.ru/20220331/osetiya-1781053348.html
южная осетия
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в мире, южная осетия, россия, анатолий бибилов, республика северная осетия - алания
14:59 31.03.2022
 
Депутат Госдумы высказался насчет вхождения Южной Осетии в состав России

Депутат Госдумы Макиев назвал вхождение Южной Осетии в состав России мечтой предков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав России - это желание народа и мечта предков, сейчас мы как никогда близки к этому, заявил РИА Новости депутат Государственной думы от Северной Осетии Зураб Макиев.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания.
Рокский перевальный тоннель, соединяющий Россию с Южной Осетией - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
13:17
В Кремле не принимают никаких мер после заявлений Южной Осетии
"Объяснять то, какую значимость это событие имеет для осетинского народа и на юге, и на севере, не нужно. Это желание народа и мечта наших предков — быть единым целым. Сейчас мы как никогда близки к этому. Я очень рад, что живу в это время и буду свидетелем и участником этого исторического момента", - заявил Макиев.
Он также считает, что закрепленный в ООН принцип права наций на самоопределение дает возможность провести на территории Южной Осетии законный референдум о вхождении в состав России.
"С юридической точки зрения и международного права это возможно. Закрепленный в ООН принцип права наций на самоопределение дает возможность провести на территории Южной Осетии законный референдум. После его результатов можно будет говорить о вхождении Южной Осетии в состав России. Что касается намерения объединения с Северной Осетией — с юридической точки зрения оно возможно после вхождения Южной Осетии в состав России как полноценного субъекта. В последующем уже будет рассмотрен вопрос об объединении двух Осетий — Южной и Северной, уже в один регион Российской Федерации", - полагает депутат.
В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова о планах референдума по присоединению к РФ, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в связи с намерением Южной Осетии предпринять шаги по вхождению в РФ заявил, что осетины никогда не теряли связи друг с другом, оставаясь единым народом, не разделенным духовно и ментально.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
13:04
В Тбилиси считают, что референдум в Южной Осетии не будет иметь силы
 
В миреЮжная ОсетияРоссияАнатолий БибиловРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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