https://ria.ru/20220331/deputat-1781087067.html

Депутат Госдумы высказался насчет вхождения Южной Осетии в состав России

Депутат Госдумы высказался насчет вхождения Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 31.03.2022

Депутат Госдумы высказался насчет вхождения Южной Осетии в состав России

Вхождение Южной Осетии в состав России - это желание народа и мечта предков, сейчас мы как никогда близки к этому, заявил РИА Новости депутат Государственной... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:59

2022-03-31T14:59

2022-03-31T14:59

в мире

южная осетия

россия

анатолий бибилов

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Вхождение Южной Осетии в состав России - это желание народа и мечта предков, сейчас мы как никогда близки к этому, заявил РИА Новости депутат Государственной думы от Северной Осетии Зураб Макиев.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума. По словам Бибилова, в случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания."Объяснять то, какую значимость это событие имеет для осетинского народа и на юге, и на севере, не нужно. Это желание народа и мечта наших предков — быть единым целым. Сейчас мы как никогда близки к этому. Я очень рад, что живу в это время и буду свидетелем и участником этого исторического момента", - заявил Макиев.Он также считает, что закрепленный в ООН принцип права наций на самоопределение дает возможность провести на территории Южной Осетии законный референдум о вхождении в состав России."С юридической точки зрения и международного права это возможно. Закрепленный в ООН принцип права наций на самоопределение дает возможность провести на территории Южной Осетии законный референдум. После его результатов можно будет говорить о вхождении Южной Осетии в состав России. Что касается намерения объединения с Северной Осетией — с юридической точки зрения оно возможно после вхождения Южной Осетии в состав России как полноценного субъекта. В последующем уже будет рассмотрен вопрос об объединении двух Осетий — Южной и Северной, уже в один регион Российской Федерации", - полагает депутат.В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова о планах референдума по присоединению к РФ, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в связи с намерением Южной Осетии предпринять шаги по вхождению в РФ заявил, что осетины никогда не теряли связи друг с другом, оставаясь единым народом, не разделенным духовно и ментально.

https://ria.ru/20220331/osetiya-1781055819.html

https://ria.ru/20220331/osetiya-1781053348.html

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная осетия, россия, анатолий бибилов, республика северная осетия - алания