https://ria.ru/20220331/osetiya-1781019916.html

Бибилов предложил название для объединения Северной и Южной Осетии

Бибилов предложил название для объединения Северной и Южной Осетии - РИА Новости, 31.03.2022

Бибилов предложил название для объединения Северной и Южной Осетии

Единый субъект в составе России в случае объединения двух Осетий может называться Осетия — Алания, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в эфире... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:55

2022-03-31T10:55

2022-03-31T11:30

политика

россия

республика северная осетия - алания

южная осетия

анатолий бибилов

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Единый субъект в составе России в случае объединения двух Осетий может называться Осетия — Алания, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в эфире "Соловьев Live".Он отметил, что такое наименование, в отличие от "просто Осетия", подчеркнет необходимость сохранения связей с предками.В эфире "России 24" политик заявил, что "объединение Осетий необходимо", а в России существуют внутригосударственные процедуры по слиянию субъектов.Он подчеркнул, что решение войти в состав России основано на "огромном желании народа".Накануне Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги по присоединению к России. Референдум по этому вопросу может пройти после президентских выборов в республике, которые намечены на 10 апреля.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html

https://ria.ru/20220330/abkhaziya-1780981939.html

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Кирилл Волков

политика, россия, республика северная осетия - алания, южная осетия, анатолий бибилов