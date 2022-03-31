10:55 31.03.2022 (обновлено: 11:30 31.03.2022)
Бибилов предложил название для объединения Северной и Южной Осетии
Глава Южной Осетии Бибилов предложил для единого региона название Осетия — Алания
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Единый субъект в составе России в случае объединения двух Осетий может называться Осетия — Алания, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в эфире "Соловьев Live".
Он отметил, что такое наименование, в отличие от "просто Осетия", подчеркнет необходимость сохранения связей с предками.
В эфире "России 24" политик заявил, что "объединение Осетий необходимо", а в России существуют внутригосударственные процедуры по слиянию субъектов.
"Самое главное — уже проходят консультации с нашими российскими коллегами. Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть. Южная Осетия — независимое государство и может принимать те решения, которые считает для себя жизненно необходимыми", — отметил Бибилов.
Он подчеркнул, что решение войти в состав России основано на "огромном желании народа".
Накануне Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги по присоединению к России. Референдум по этому вопросу может пройти после президентских выборов в республике, которые намечены на 10 апреля.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.