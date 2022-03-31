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Бибилов предложил название для объединения Северной и Южной Осетии - РИА Новости, 31.03.2022
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Бибилов предложил название для объединения Северной и Южной Осетии
Бибилов предложил название для объединения Северной и Южной Осетии - РИА Новости, 31.03.2022
Бибилов предложил название для объединения Северной и Южной Осетии
Единый субъект в составе России в случае объединения двух Осетий может называться Осетия — Алания, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в эфире... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:55
2022-03-31T11:30
политика
россия
республика северная осетия - алания
южная осетия
анатолий бибилов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Единый субъект в составе России в случае объединения двух Осетий может называться Осетия — Алания, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в эфире "Соловьев Live".Он отметил, что такое наименование, в отличие от "просто Осетия", подчеркнет необходимость сохранения связей с предками.В эфире "России 24" политик заявил, что "объединение Осетий необходимо", а в России существуют внутригосударственные процедуры по слиянию субъектов.Он подчеркнул, что решение войти в состав России основано на "огромном желании народа".Накануне Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги по присоединению к России. Референдум по этому вопросу может пройти после президентских выборов в республике, которые намечены на 10 апреля.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html
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политика, россия, республика северная осетия - алания, южная осетия, анатолий бибилов
10:55 31.03.2022 (обновлено: 11:30 31.03.2022)
 
Бибилов предложил название для объединения Северной и Южной Осетии

Глава Южной Осетии Бибилов предложил для единого региона название Осетия — Алания

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Единый субъект в составе России в случае объединения двух Осетий может называться Осетия — Алания, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в эфире "Соловьев Live".
Он отметил, что такое наименование, в отличие от "просто Осетия", подчеркнет необходимость сохранения связей с предками.
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 19:26
В Совфеде рассказали, как Южная Осетия может войти в состав России
В эфире "России 24" политик заявил, что "объединение Осетий необходимо", а в России существуют внутригосударственные процедуры по слиянию субъектов.
"Самое главное — уже проходят консультации с нашими российскими коллегами. Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть. Южная Осетия — независимое государство и может принимать те решения, которые считает для себя жизненно необходимыми", — отметил Бибилов.
Он подчеркнул, что решение войти в состав России основано на "огромном желании народа".
Накануне Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги по присоединению к России. Референдум по этому вопросу может пройти после президентских выборов в республике, которые намечены на 10 апреля.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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Вчера, 23:59
В Абхазии заявили, что страна не планирует входить в состав России
 
ПолитикаРоссияРеспублика Северная Осетия - АланияЮжная ОсетияАнатолий Бибилов
 
 
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