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В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией
В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией - РИА Новости, 31.03.2022
В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией
Пожилых людей с деменцией становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств, заявила замминистра труда и... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:02
2022-03-31T13:02
2022-03-31T13:02
россия
общество
здоровье - общество
совет федерации рф
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожилых людей с деменцией становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.По ее словам, в РФ действуют почти 12 тысяч организаций и клубов, занимающихся образованием пожилых. В 2021 году такой деятельностью были охвачены более 1 миллиона пожилых в очном формате. Также в занятия физкультурой и спортом в 2021 году, несмотря на пандемию, удалось вовлечь боле 5,5 миллионов россиян старшего возраста."Ключевыми приоритетами, которые мы совместно заложили в план мероприятий по стратегии действий в интересах граждан старшего поколения на ближайший период, стала профилактика и раннее выявление когнитивных расстройств у лиц пожилого возраста - очень важное направление, потому что действительно у нас граждан с деменцией становится все больше", - сказала Баталина на круглом столе "Активное долголетие – опыт российских регионов" в Совете Федерации.Замминистра отметила, что профилактика развития когнитивных расстройств на ранних стадиях позволяет сохранить человека в семье без проживания в стационаре.
https://ria.ru/20211212/dementsiya-1763236303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, совет федерации рф, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией
Замглавы Минтруда Баталина заявила, что пожилых с деменцией становится больше