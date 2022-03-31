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В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией - РИА Новости, 31.03.2022
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В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией
В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией - РИА Новости, 31.03.2022
В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией
Пожилых людей с деменцией становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств, заявила замминистра труда и... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:02
2022-03-31T13:02
россия
общество
здоровье - общество
совет федерации рф
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожилых людей с деменцией становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.По ее словам, в РФ действуют почти 12 тысяч организаций и клубов, занимающихся образованием пожилых. В 2021 году такой деятельностью были охвачены более 1 миллиона пожилых в очном формате. Также в занятия физкультурой и спортом в 2021 году, несмотря на пандемию, удалось вовлечь боле 5,5 миллионов россиян старшего возраста."Ключевыми приоритетами, которые мы совместно заложили в план мероприятий по стратегии действий в интересах граждан старшего поколения на ближайший период, стала профилактика и раннее выявление когнитивных расстройств у лиц пожилого возраста - очень важное направление, потому что действительно у нас граждан с деменцией становится все больше", - сказала Баталина на круглом столе "Активное долголетие – опыт российских регионов" в Совете Федерации.Замминистра отметила, что профилактика развития когнитивных расстройств на ранних стадиях позволяет сохранить человека в семье без проживания в стационаре.
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россия, общество, здоровье - общество, совет федерации рф, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
13:02 31.03.2022
 
В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией

Замглавы Минтруда Баталина заявила, что пожилых с деменцией становится больше

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина в маске идет по улице в Москве
Женщина в маске идет по улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Женщина в маске идет по улице в Москве
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожилых людей с деменцией становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
По ее словам, в РФ действуют почти 12 тысяч организаций и клубов, занимающихся образованием пожилых. В 2021 году такой деятельностью были охвачены более 1 миллиона пожилых в очном формате. Также в занятия физкультурой и спортом в 2021 году, несмотря на пандемию, удалось вовлечь боле 5,5 миллионов россиян старшего возраста.
Мозг - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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Биолог назвал ранние признаки деменции
"Ключевыми приоритетами, которые мы совместно заложили в план мероприятий по стратегии действий в интересах граждан старшего поколения на ближайший период, стала профилактика и раннее выявление когнитивных расстройств у лиц пожилого возраста - очень важное направление, потому что действительно у нас граждан с деменцией становится все больше", - сказала Баталина на круглом столе "Активное долголетие – опыт российских регионов" в Совете Федерации.
Замминистра отметила, что профилактика развития когнитивных расстройств на ранних стадиях позволяет сохранить человека в семье без проживания в стационаре.
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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