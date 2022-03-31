https://ria.ru/20220331/dementsiya-1781052441.html

В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией

В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией - РИА Новости, 31.03.2022

В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией

Пожилых людей с деменцией становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств, заявила замминистра труда и... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:02

2022-03-31T13:02

2022-03-31T13:02

россия

общество

здоровье - общество

совет федерации рф

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожилых людей с деменцией становится больше, одним из ключевых приоритетов является раннее выявление когнитивных расстройств, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.По ее словам, в РФ действуют почти 12 тысяч организаций и клубов, занимающихся образованием пожилых. В 2021 году такой деятельностью были охвачены более 1 миллиона пожилых в очном формате. Также в занятия физкультурой и спортом в 2021 году, несмотря на пандемию, удалось вовлечь боле 5,5 миллионов россиян старшего возраста."Ключевыми приоритетами, которые мы совместно заложили в план мероприятий по стратегии действий в интересах граждан старшего поколения на ближайший период, стала профилактика и раннее выявление когнитивных расстройств у лиц пожилого возраста - очень важное направление, потому что действительно у нас граждан с деменцией становится все больше", - сказала Баталина на круглом столе "Активное долголетие – опыт российских регионов" в Совете Федерации.Замминистра отметила, что профилактика развития когнитивных расстройств на ранних стадиях позволяет сохранить человека в семье без проживания в стационаре.

https://ria.ru/20211212/dementsiya-1763236303.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, совет федерации рф, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)