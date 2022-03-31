https://ria.ru/20220331/chaes-1781075201.html

Постпредство России в Вене: Киев специально повреждает каналы связи на ЧАЭС

Постпредство России в Вене: Киев специально повреждает каналы связи на ЧАЭС - РИА Новости, 31.03.2022

Постпредство России в Вене: Киев специально повреждает каналы связи на ЧАЭС

Проблемы с передачей данных в МАГАТЭ с Чернобыльской АЭС обусловлены целенаправленным повреждением украинской стороной штатных каналов связи, сообщило... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:16

2022-03-31T14:16

2022-03-31T14:30

в мире

магатэ

чернобыльская аэс

вена

украина

владимир путин

донбасс

рафаэль гросси

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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Проблемы с передачей данных в МАГАТЭ с Чернобыльской АЭС обусловлены целенаправленным повреждением украинской стороной штатных каналов связи, сообщило постоянное представительство России при международных организациях в Вене.Международное агентство по атомной энергии в своих ежедневных обновлениях неоднократно сообщало о проблеме со связью на ЧАЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность, что "ситуация деградирует"."Что касается проблем с передачей данных в МАГАТЭ с ЧАЭС, то они обусловлены целенаправленным повреждением украинской стороной штатных каналов связи. При этом руководство станции имеет доступ к необходимым средствам связи и при желании может наладить обмен информацией", - говорится в сообщении российского постпредства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/magate-1780933441.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, чернобыльская аэс, вена, украина, владимир путин, донбасс, рафаэль гросси, россия