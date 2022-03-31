https://ria.ru/20220331/britantsy-1781176579.html

"Похож на идиота". Британцев возмутили слова генерала о нападении на Россию

"Похож на идиота". Британцев возмутили слова генерала о нападении на Россию - РИА Новости, 31.03.2022

"Похож на идиота". Британцев возмутили слова генерала о нападении на Россию

Британцев возмутили слова бывшего командующего сухопутными войсками Великобритании генерала Ника Паркера, призвавшего НАТО готовиться к наступлению против... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:43

2022-03-31T21:43

2022-03-31T21:43

россия

нато

украина

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Британцев возмутили слова бывшего командующего сухопутными войсками Великобритании генерала Ника Паркера, призвавшего НАТО готовиться к наступлению против России. Негодование они выразили в комментариях на сайте газеты Daily Mail.Выступая на радио, Паркер заявил, что альянс должен подготовить "военный ответ Москве". Для этого, по его мнению, нужно сформировать малую коалицию из нескольких стран, которая "могла бы начать разрабатывать наступательную контрстратегию" против Кремля."Паркер, кажется, упустил момент, что альянс существует только для защиты своих членов. Его не должна заботить судьба Украины", — отметил комментатор."Что за чушь?" — возмутился другой."Вообще-то альянс приложил руку к тому, чтобы разжечь конфликт на Украине. А сейчас они посылают туда тонны оружия", — написал пользователь."Эти отставные старшие офицеры вооруженных сил любят высказать свое мнение. Непонятно, почему они молчат пока еще находятся в должности", — поделился мнением читатель."Согласен, этот военный сильно похож на идиота", — добавил британец.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии Sky News позже назвал предложение о военном наступлении НАТО "не очень хорошей идеей".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/kitay-1781130846.html

https://ria.ru/20220331/voennye-1781164509.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, нато, украина, йенс столтенберг, в мире