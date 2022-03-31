Федор Бондарчук рассказал о судьбе своей программы на телевидении
Федор Бондарчук рассказал о судьбе своей программы "Кино в деталях" на телевидении
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Федор Бондарчук решил продолжать вести программу "Кино в деталях" на СТС. Об этом он рассказал в начале нового выпуска.
"Признаюсь, я долго думал, как быть с программой в сложившейся ситуации. А сегодня прилетела подсказка – фильм нашей студии "Ника" был показан на престижном фестивале в Техасе. И исполнительница главной роли – Лиза Янковская – получила приз за выдающееся исполнение. Я понял, что надо продолжать работать", – сказал режиссер.
Он назвал отмену культуры – недопустимой мерой.
"Надо делать кино и рассказывать о кино, потому что отмена культуры – последняя и недопустимая мера", – заключил Бондарчук.
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