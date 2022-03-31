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Федор Бондарчук рассказал о судьбе своей программы на телевидении - РИА Новости, 31.03.2022
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Шоубиз
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Федор Бондарчук рассказал о судьбе своей программы на телевидении
Федор Бондарчук рассказал о судьбе своей программы на телевидении - РИА Новости, 31.03.2022
Федор Бондарчук рассказал о судьбе своей программы на телевидении
Федор Бондарчук решил продолжать вести программу "Кино в деталях" на СТС. Об этом он рассказал в начале нового выпуска. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:55
2022-03-31T12:55
шоубиз
знаменитости
федор бондарчук
шоу-бизнес
стс (телеканал)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Федор Бондарчук решил продолжать вести программу "Кино в деталях" на СТС. Об этом он рассказал в начале нового выпуска.Он назвал отмену культуры – недопустимой мерой.Ранее Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой.
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знаменитости, федор бондарчук, шоу-бизнес, стс (телеканал)
12:55 31.03.2022
 
Федор Бондарчук рассказал о судьбе своей программы на телевидении

Федор Бондарчук рассказал о судьбе своей программы "Кино в деталях" на телевидении

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Федор Бондарчук решил продолжать вести программу "Кино в деталях" на СТС. Об этом он рассказал в начале нового выпуска.

"Признаюсь, я долго думал, как быть с программой в сложившейся ситуации. А сегодня прилетела подсказка – фильм нашей студии "Ника" был показан на престижном фестивале в Техасе. И исполнительница главной роли – Лиза Янковская – получила приз за выдающееся исполнение. Я понял, что надо продолжать работать", – сказал режиссер.

Он назвал отмену культуры – недопустимой мерой.

"Надо делать кино и рассказывать о кино, потому что отмена культуры – последняя и недопустимая мера", – заключил Бондарчук.

Ранее Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой.
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