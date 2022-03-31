https://ria.ru/20220331/bondarchuk-1781050285.html

Федор Бондарчук рассказал о судьбе своей программы на телевидении

Федор Бондарчук рассказал о судьбе своей программы на телевидении - РИА Новости, 31.03.2022

Федор Бондарчук рассказал о судьбе своей программы на телевидении

Федор Бондарчук решил продолжать вести программу "Кино в деталях" на СТС. Об этом он рассказал в начале нового выпуска. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:55

2022-03-31T12:55

2022-03-31T12:55

шоубиз

знаменитости

федор бондарчук

шоу-бизнес

стс (телеканал)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Федор Бондарчук решил продолжать вести программу "Кино в деталях" на СТС. Об этом он рассказал в начале нового выпуска.Он назвал отмену культуры – недопустимой мерой.Ранее Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой.

https://ria.ru/20220322/martirosyan-1779462236.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, федор бондарчук, шоу-бизнес, стс (телеканал)