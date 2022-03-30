https://ria.ru/20220330/pervyy-1780902849.html
Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово"
Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово" - РИА Новости, 30.03.2022
Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово"
Пресс-служба Первого канала прокомментировала слухи о закрытии программы "Жить здорово". Ранее в СМИ появились сообщения, что Елена Малышева лично оповестила об РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:17
2022-03-30T16:17
2022-03-30T16:17
шоубиз
знаменитости
первый канал (телеканал)
шоу-бизнес
елена малышева
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-служба Первого канала прокомментировала слухи о закрытии программы "Жить здорово". Ранее в СМИ появились сообщения, что Елена Малышева лично оповестила об этом сотрудников.Несколько дней назад телеканал опроверг информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант".
https://ria.ru/20220322/martirosyan-1779462236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, первый канал (телеканал), шоу-бизнес, елена малышева
Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово"
Первый канал опроверг слухи о закрытии программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой