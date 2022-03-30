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Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово" - РИА Новости, 30.03.2022
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Шоубиз
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Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово"
Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово" - РИА Новости, 30.03.2022
Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово"
Пресс-служба Первого канала прокомментировала слухи о закрытии программы "Жить здорово". Ранее в СМИ появились сообщения, что Елена Малышева лично оповестила об РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:17
2022-03-30T16:17
шоубиз
знаменитости
первый канал (телеканал)
шоу-бизнес
елена малышева
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-служба Первого канала прокомментировала слухи о закрытии программы "Жить здорово". Ранее в СМИ появились сообщения, что Елена Малышева лично оповестила об этом сотрудников.Несколько дней назад телеканал опроверг информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант".
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знаменитости, первый канал (телеканал), шоу-бизнес, елена малышева
16:17 30.03.2022
 
Первый канал опроверг закрытие программы "Жить здорово"

Первый канал опроверг слухи о закрытии программы "Жить здорово" с Еленой Малышевой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-служба Первого канала прокомментировала слухи о закрытии программы "Жить здорово". Ранее в СМИ появились сообщения, что Елена Малышева лично оповестила об этом сотрудников.

"Программа "Жить здорово" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет", – отметили в пресс-службе.

Несколько дней назад телеканал опроверг информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант".
Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:47Шоубиз
Мартиросян опроверг замену Урганта на Первом канале
 
ШоубизЗнаменитостиПервый канал (телеканал)Шоу-бизнесЕлена Малышева
 
 
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